https://sputniknews.com.tr/20230117/rusya-savunma-bakanligi-uc-grup-ukraynali-sabotajci-etkisiz-hale-getirildi-1065843538.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Üç grup Ukraynalı sabotajcı etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Üç grup Ukraynalı sabotajcı etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, biri Harkov Bölgesi ve ikisi Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde üç Ukraynalı sabotaj grubunun yok edildiğini duyurdu. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T17:36+0300

2023-01-17T17:36+0300

2023-01-17T17:36+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Harkov Bölgesi’nde bir Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiği, Ukrayna ordusunun bu yöndeki kaybının en az 50 asker olduğu bildirildi. İki grubun daha Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Levadnoye ve Vladimirovka yerleşimleri yakınında tespit edilerek yok edildiği kaydedildi.Harkov Bölgesi’nde ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir füze ve topçu mühimmat deposunun vurulduğu ifade edilirken Herson Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı bir adet AN/ТPQ-50 radarının, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde de bir AN/ТPQ-36 ve bir AN/ТPQ-48 radarlarının etkisiz hale getirildiği belirtildi.Güney Donetsk cephesinde 40’a yakın, Donetsk cephesinde 60’a yakın ve Krasnıy Liman cephesinde 70’ten fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğü kaydedildi.Düşman topçusuyla mücadele sırasında bir adet Polonya yapımı Krab obüsü, ABD yapımı Paladin M109 kundağı motorlu obüs, bir adet Grad çok namlulu roketatar, bir adet D-20 obüsü, 2 adet Giatsint-B obüsü, 2 adet Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 5 adet D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230117/peskov-rus-ordusundaki-asker-sayisini-artirma-plani-batinin-yuruttugu-vekalet-savasiyla-iliskili-1065832207.html

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