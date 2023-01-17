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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/rusya-savunma-bakanligi-uc-grup-ukraynali-sabotajci-etkisiz-hale-getirildi-1065843538.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Üç grup Ukraynalı sabotajcı etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Üç grup Ukraynalı sabotajcı etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, biri Harkov Bölgesi ve ikisi Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde üç Ukraynalı sabotaj grubunun yok edildiğini duyurdu. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:36+0300
2023-01-17T17:36+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Harkov Bölgesi’nde bir Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiği, Ukrayna ordusunun bu yöndeki kaybının en az 50 asker olduğu bildirildi. İki grubun daha Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Levadnoye ve Vladimirovka yerleşimleri yakınında tespit edilerek yok edildiği kaydedildi.Harkov Bölgesi’nde ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir füze ve topçu mühimmat deposunun vurulduğu ifade edilirken Herson Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı bir adet AN/ТPQ-50 radarının, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde de bir AN/ТPQ-36 ve bir AN/ТPQ-48 radarlarının etkisiz hale getirildiği belirtildi.Güney Donetsk cephesinde 40’a yakın, Donetsk cephesinde 60’a yakın ve Krasnıy Liman cephesinde 70’ten fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğü kaydedildi.Düşman topçusuyla mücadele sırasında bir adet Polonya yapımı Krab obüsü, ABD yapımı Paladin M109 kundağı motorlu obüs, bir adet Grad çok namlulu roketatar, bir adet D-20 obüsü, 2 adet Giatsint-B obüsü, 2 adet Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 5 adet D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230117/peskov-rus-ordusundaki-asker-sayisini-artirma-plani-batinin-yuruttugu-vekalet-savasiyla-iliskili-1065832207.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı: Üç grup Ukraynalı sabotajcı etkisiz hale getirildi

17:36 17.01.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı, biri Harkov Bölgesi ve ikisi Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde üç Ukraynalı sabotaj grubunun yok edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Harkov Bölgesi’nde bir Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiği, Ukrayna ordusunun bu yöndeki kaybının en az 50 asker olduğu bildirildi. İki grubun daha Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Levadnoye ve Vladimirovka yerleşimleri yakınında tespit edilerek yok edildiği kaydedildi.
Harkov Bölgesi’nde ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir füze ve topçu mühimmat deposunun vurulduğu ifade edilirken Herson Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı bir adet AN/ТPQ-50 radarının, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde de bir AN/ТPQ-36 ve bir AN/ТPQ-48 radarlarının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Güney Donetsk cephesinde 40’a yakın, Donetsk cephesinde 60’a yakın ve Krasnıy Liman cephesinde 70’ten fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğü kaydedildi.
Düşman topçusuyla mücadele sırasında bir adet Polonya yapımı Krab obüsü, ABD yapımı Paladin M109 kundağı motorlu obüs, bir adet Grad çok namlulu roketatar, bir adet D-20 obüsü, 2 adet Giatsint-B obüsü, 2 adet Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 5 adet D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
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