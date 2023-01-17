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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/peskov-rus-ordusundaki-asker-sayisini-artirma-plani-batinin-yuruttugu-vekalet-savasiyla-iliskili-1065832207.html
Peskov: Rus ordusundaki asker sayısını artırma planı, Batı'nın yürüttüğü vekalet savaşıyla ilişkili
Peskov: Rus ordusundaki asker sayısını artırma planı, Batı'nın yürüttüğü vekalet savaşıyla ilişkili
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusundaki asker sayısını artırma planlarının Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yürüttüğü vekalet savaşıyla bağlantılı... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T14:09+0300
2023-01-17T14:09+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
rusya
sergey şoygu
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Basın mensupları, günlük basın toplantısında Peskov'a, Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki bakanlık toplantısında Rus ordusundaki asker sayısının artırılması konusunun hangi nedenlerle ele alındığını sordu."Celp yaşının yükseltilmesi de dahil Savunma Bakanlığı tarafından sunulan ve daha somutlaştırılması gereken önerileri biliyorsunuz. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kavramsal olarak kabul ettiği hususları da biliyorsunuz. Bu nedenle, şu anda bu konuyla ilgili çalışma yürütülüyor" diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, kolektif Batı'nın yürüttüğü, askeri faaliyetlere dolaylı katılım unsurlarını, ekonomik, finansal savaş, hukuki savaş unsurlarını, hukuki çerçevenin dışına çıkılmasını da kapsayan vekalet savaşıyla bağlantılı. İşte bu önlemler bununla ilişkili."Peskov, Rusya'nın güvenliğinin mutlak şekilde sağlanması gerektiğini ve bu bağlamda Savunma Bakanlığı'nın rolünü yerine getirdiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230117/soygu-ukraynadaki-rusya-guclerini-denetledi-1065831937.html
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dmitriy peskov, rusya, sergey şoygu
dmitriy peskov, rusya, sergey şoygu

Peskov: Rus ordusundaki asker sayısını artırma planı, Batı'nın yürüttüğü vekalet savaşıyla ilişkili

14:09 17.01.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Sputnik
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Multimedya arşivine gidin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusundaki asker sayısını artırma planlarının Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yürüttüğü vekalet savaşıyla bağlantılı olduğunu söyledi.
Basın mensupları, günlük basın toplantısında Peskov'a, Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki bakanlık toplantısında Rus ordusundaki asker sayısının artırılması konusunun hangi nedenlerle ele alındığını sordu.
"Celp yaşının yükseltilmesi de dahil Savunma Bakanlığı tarafından sunulan ve daha somutlaştırılması gereken önerileri biliyorsunuz. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kavramsal olarak kabul ettiği hususları da biliyorsunuz. Bu nedenle, şu anda bu konuyla ilgili çalışma yürütülüyor" diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu, kolektif Batı'nın yürüttüğü, askeri faaliyetlere dolaylı katılım unsurlarını, ekonomik, finansal savaş, hukuki savaş unsurlarını, hukuki çerçevenin dışına çıkılmasını da kapsayan vekalet savaşıyla bağlantılı. İşte bu önlemler bununla ilişkili."
Peskov, Rusya'nın güvenliğinin mutlak şekilde sağlanması gerektiğini ve bu bağlamda Savunma Bakanlığı'nın rolünü yerine getirdiğini vurguladı.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
Ukrayna krizi
Şoygu, Ukrayna’daki Rusya güçlerini denetledi
14:02
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