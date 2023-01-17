https://sputniknews.com.tr/20230117/peskov-rus-ordusundaki-asker-sayisini-artirma-plani-batinin-yuruttugu-vekalet-savasiyla-iliskili-1065832207.html

Peskov: Rus ordusundaki asker sayısını artırma planı, Batı'nın yürüttüğü vekalet savaşıyla ilişkili

Peskov: Rus ordusundaki asker sayısını artırma planı, Batı'nın yürüttüğü vekalet savaşıyla ilişkili

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusundaki asker sayısını artırma planlarının Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yürüttüğü vekalet savaşıyla bağlantılı... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T14:09+0300

2023-01-17T14:09+0300

2023-01-17T14:09+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

rusya

sergey şoygu

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Basın mensupları, günlük basın toplantısında Peskov'a, Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki bakanlık toplantısında Rus ordusundaki asker sayısının artırılması konusunun hangi nedenlerle ele alındığını sordu."Celp yaşının yükseltilmesi de dahil Savunma Bakanlığı tarafından sunulan ve daha somutlaştırılması gereken önerileri biliyorsunuz. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kavramsal olarak kabul ettiği hususları da biliyorsunuz. Bu nedenle, şu anda bu konuyla ilgili çalışma yürütülüyor" diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, kolektif Batı'nın yürüttüğü, askeri faaliyetlere dolaylı katılım unsurlarını, ekonomik, finansal savaş, hukuki savaş unsurlarını, hukuki çerçevenin dışına çıkılmasını da kapsayan vekalet savaşıyla bağlantılı. İşte bu önlemler bununla ilişkili."Peskov, Rusya'nın güvenliğinin mutlak şekilde sağlanması gerektiğini ve bu bağlamda Savunma Bakanlığı'nın rolünü yerine getirdiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230117/soygu-ukraynadaki-rusya-guclerini-denetledi-1065831937.html

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dmitriy peskov, rusya, sergey şoygu