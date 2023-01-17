https://sputniknews.com.tr/20230117/istanbulda-dogalgazli-evlere-lodos-uyarisi-kesinlikle-uyumayiniz-1065840662.html

İstanbul'da doğalgazlı evlere lodos uyarısı: 'Bacalı cihaz bulunan odada kesinlikle uyumayınız'

İstanbul'da doğalgazlı evlere lodos uyarısı: 'Bacalı cihaz bulunan odada kesinlikle uyumayınız'

Fırtınanın etkili olduğu İstanbul'da, İGDAŞ da bir uyarı yayınladı. Gönderilen mesajda bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız uyarısı yapıldı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T16:23+0300

2023-01-17T16:23+0300

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türkiye

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fırtına

lodos

igdaş

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Lodosun etkili olduğu İstanbul'da vapur seferleri iptal olurken İGDAŞ'tan doğal gazlı evlere özel uyarı mesajı gönderildi.Gönderilen mesajda bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız uyarısı yapıldı.İGDAŞ'ın gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:İGDAŞ ayrıca sosyal medya hesabından da uyarı mesajı yayımladı.

https://sputniknews.com.tr/20230117/ido-ve-budo-seferlerine-hava-muhalefeti-engeli-1065820694.html

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