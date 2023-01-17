Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230117/istanbulda-dogalgazli-evlere-lodos-uyarisi-kesinlikle-uyumayiniz-1065840662.html
İstanbul'da doğalgazlı evlere lodos uyarısı: 'Bacalı cihaz bulunan odada kesinlikle uyumayınız'
İstanbul'da doğalgazlı evlere lodos uyarısı: 'Bacalı cihaz bulunan odada kesinlikle uyumayınız'
Fırtınanın etkili olduğu İstanbul'da, İGDAŞ da bir uyarı yayınladı. Gönderilen mesajda bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız uyarısı yapıldı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T16:23+0300
2023-01-17T16:24+0300
yaşam
türkiye
istanbul
fırtına
lodos
igdaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994036_0:95:3071:1822_1920x0_80_0_0_6c93edada86a08b9d66c804cc35690bb.jpg
Lodosun etkili olduğu İstanbul'da vapur seferleri iptal olurken İGDAŞ'tan doğal gazlı evlere özel uyarı mesajı gönderildi.Gönderilen mesajda bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız uyarısı yapıldı.İGDAŞ'ın gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:İGDAŞ ayrıca sosyal medya hesabından da uyarı mesajı yayımladı.
https://sputniknews.com.tr/20230117/ido-ve-budo-seferlerine-hava-muhalefeti-engeli-1065820694.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994036_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ba1b108dd750014481029543e9f37ec6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, fırtına, lodos, igdaş
türkiye, istanbul, fırtına, lodos, igdaş

İstanbul'da doğalgazlı evlere lodos uyarısı: 'Bacalı cihaz bulunan odada kesinlikle uyumayınız'

16:23 17.01.2023 (güncellendi: 16:24 17.01.2023)
© AFP 2023 / INA FASSBENDERDoğalgaz- Kombi
Doğalgaz- Kombi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
Abone olTelegram
Fırtınanın etkili olduğu İstanbul'da, İGDAŞ da bir uyarı yayınladı. Gönderilen mesajda bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız uyarısı yapıldı.
Lodosun etkili olduğu İstanbul'da vapur seferleri iptal olurken İGDAŞ'tan doğal gazlı evlere özel uyarı mesajı gönderildi.
Gönderilen mesajda bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız uyarısı yapıldı.
İGDAŞ'ın gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Lodos Uyarısı: Güvenli doğal gaz kullanımı için bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız, ortamlarınızı sık sık havalandırınız, gece uyumadan önce cihazınızı kapatınız."

İGDAŞ ayrıca sosyal medya hesabından da uyarı mesajı yayımladı.
İstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
YAŞAM
İDO ve BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli
09:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала