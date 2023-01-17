https://sputniknews.com.tr/20230117/istanbulda-dogalgazli-evlere-lodos-uyarisi-kesinlikle-uyumayiniz-1065840662.html
İstanbul'da doğalgazlı evlere lodos uyarısı: 'Bacalı cihaz bulunan odada kesinlikle uyumayınız'
İstanbul'da doğalgazlı evlere lodos uyarısı: 'Bacalı cihaz bulunan odada kesinlikle uyumayınız'
Fırtınanın etkili olduğu İstanbul'da, İGDAŞ da bir uyarı yayınladı. Gönderilen mesajda bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız uyarısı yapıldı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T16:23+0300
2023-01-17T16:23+0300
2023-01-17T16:24+0300
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Lodosun etkili olduğu İstanbul'da vapur seferleri iptal olurken İGDAŞ'tan doğal gazlı evlere özel uyarı mesajı gönderildi.Gönderilen mesajda bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız uyarısı yapıldı.İGDAŞ'ın gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:İGDAŞ ayrıca sosyal medya hesabından da uyarı mesajı yayımladı.
https://sputniknews.com.tr/20230117/ido-ve-budo-seferlerine-hava-muhalefeti-engeli-1065820694.html
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İstanbul'da doğalgazlı evlere lodos uyarısı: 'Bacalı cihaz bulunan odada kesinlikle uyumayınız'
16:23 17.01.2023 (güncellendi: 16:24 17.01.2023) Abone ol
Fırtınanın etkili olduğu İstanbul'da, İGDAŞ da bir uyarı yayınladı. Gönderilen mesajda bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız uyarısı yapıldı.
Lodosun etkili olduğu İstanbul'da vapur seferleri iptal olurken İGDAŞ'tan doğal gazlı evlere özel uyarı mesajı gönderildi.
Gönderilen mesajda bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız uyarısı yapıldı.
İGDAŞ'ın gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Lodos Uyarısı: Güvenli doğal gaz kullanımı için bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız, ortamlarınızı sık sık havalandırınız, gece uyumadan önce cihazınızı kapatınız."
İGDAŞ ayrıca sosyal medya hesabından da uyarı mesajı yayımladı.