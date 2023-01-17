https://sputniknews.com.tr/20230117/ido-ve-budo-seferlerine-hava-muhalefeti-engeli-1065820694.html
İDO ve BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli
İDO ve BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO'nun, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T09:45+0300
2023-01-17T09:45+0300
2023-01-17T09:45+0300
yaşam
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hava
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Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:İDO'dan yapılan açıklamada ise 12:00'de yapılacak Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferinin iptal edildiği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230117/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-sel-ve-su-baskinlarina-karsi-tedbirli-olun-1065818187.html
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türkiye, meteoroloji, hava, fırtına, ido, budo, sağanak
türkiye, meteoroloji, hava, fırtına, ido, budo, sağanak
İDO ve BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO'nun, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"
İDO'dan yapılan açıklamada ise 12:00'de yapılacak Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferinin iptal edildiği duyuruldu.