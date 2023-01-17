https://sputniknews.com.tr/20230117/ido-ve-budo-seferlerine-hava-muhalefeti-engeli-1065820694.html

İDO ve BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli

İDO ve BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO'nun, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T09:45+0300

2023-01-17T09:45+0300

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Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:İDO'dan yapılan açıklamada ise 12:00'de yapılacak Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferinin iptal edildiği duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230117/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-sel-ve-su-baskinlarina-karsi-tedbirli-olun-1065818187.html

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türkiye, meteoroloji, hava, fırtına, ido, budo, sağanak