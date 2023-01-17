https://sputniknews.com.tr/20230117/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-sel-ve-su-baskinlarina-karsi-tedbirli-olun-1065818187.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: 'Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olun'

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: 'Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olun'

Meteoroloji, 17 Ocak 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bazı bölgelerde kar yağışının etkili olması beklenirken, Meteoroloji kuvvetli... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T07:04+0300

2023-01-17T07:04+0300

2023-01-17T07:04+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CÇok bulutluKIRKLARELİ °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 19°CÇok bulutluEgeÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 14°CÇok bulutluİZMİR °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 12°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıAkdenizParçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 17°CÇok bulutluANTALYA °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 10°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlıMERSİN °C, 15°CParçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 12°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 16°C Parçalı bulutlu TOKAT °C, 12°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 14°C Parçalı bulutluİç AnadoluANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluBatı KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP °C, 15°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu SİİRT °C, 11°C Parçalı bulutlu ŞANLIURFA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, sel, su baskını