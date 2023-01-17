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https://sputniknews.com.tr/20230117/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-sel-ve-su-baskinlarina-karsi-tedbirli-olun-1065818187.html
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: 'Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olun'
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: 'Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olun'
Meteoroloji, 17 Ocak 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bazı bölgelerde kar yağışının etkili olması beklenirken, Meteoroloji kuvvetli... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T07:04+0300
2023-01-17T07:04+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
sel
su baskını
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CÇok bulutluKIRKLARELİ °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 19°CÇok bulutluEgeÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 14°CÇok bulutluİZMİR °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 12°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıAkdenizParçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 17°CÇok bulutluANTALYA °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 10°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlıMERSİN °C, 15°CParçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 12°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 16°C Parçalı bulutlu TOKAT °C, 12°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 14°C Parçalı bulutluİç AnadoluANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluBatı KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP °C, 15°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu SİİRT °C, 11°C Parçalı bulutlu ŞANLIURFA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, sel, su baskını
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, sel, su baskını

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: 'Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olun'

07:04 17.01.2023
© REUTERS / Kemal Aslanİstanbul, sel, yağmur, su baskını
İstanbul, sel, yağmur, su baskını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© REUTERS / Kemal Aslan
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Meteoroloji, 17 Ocak 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bazı bölgelerde kar yağışının etkili olması beklenirken, Meteoroloji kuvvetli sağanak yağış beklenen bölgeleri uyararak sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu

Ege

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

İç Anadolu

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
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