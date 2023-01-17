Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: 'Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olun'
Meteoroloji, 17 Ocak 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bazı bölgelerde kar yağışının etkili olması beklenirken, Meteoroloji kuvvetli sağanak yağış beklenen bölgeleri uyararak sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu
Ege
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu