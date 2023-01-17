https://sputniknews.com.tr/20230117/eskisehirde-zimmetine-9-milyon-lira-gecirdigi-one-surulen-banka-muduru-tutuklandi-1065849183.html

Eskişehir'de zimmetine 9 milyon lira geçirdiği öne sürülen banka müdürü tutuklandı

Eskişehir'de zimmetine 9 milyon lira geçirdiği öne sürülen banka müdürü tutuklandı

Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bir bankanın kadın şube müdürü tutuklandı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T20:04+0300

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türkiye

eskişehir

zimmet

zimmetine para geçirme

gözaltı

gözaltı kararı

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Eskişehir’de çalıştığı bankadan kendi uhdesine 9 milyon TL civarında para aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan özel bir bankanın şube müdürü, çıkarıldığı mahkemece ‘zimmet’ suçundan tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kentte özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan A.P.Ü'yü zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P.Ü, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "zimmet" suçundan tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama Olaya ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20220921/ise-gelmeyince-ortaya-cikti-zimmetine-13-milyon-lira-geciren-icra-muduru-azerbaycana-kacti-1061476126.html

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eskişehir, zimmet, zimmetine para geçirme, gözaltı, gözaltı kararı