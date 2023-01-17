https://sputniknews.com.tr/20230117/eskisehirde-zimmetine-9-milyon-lira-gecirdigi-one-surulen-banka-muduru-tutuklandi-1065849183.html
Eskişehir'de zimmetine 9 milyon lira geçirdiği öne sürülen banka müdürü tutuklandı
Eskişehir'de zimmetine 9 milyon lira geçirdiği öne sürülen banka müdürü tutuklandı
Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bir bankanın kadın şube müdürü tutuklandı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T20:04+0300
2023-01-17T20:04+0300
2023-01-17T20:04+0300
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zimmet
zimmetine para geçirme
gözaltı
gözaltı kararı
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Eskişehir’de çalıştığı bankadan kendi uhdesine 9 milyon TL civarında para aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan özel bir bankanın şube müdürü, çıkarıldığı mahkemece ‘zimmet’ suçundan tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kentte özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan A.P.Ü'yü zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P.Ü, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "zimmet" suçundan tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama Olaya ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220921/ise-gelmeyince-ortaya-cikti-zimmetine-13-milyon-lira-geciren-icra-muduru-azerbaycana-kacti-1061476126.html
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eskişehir, zimmet, zimmetine para geçirme, gözaltı, gözaltı kararı
eskişehir, zimmet, zimmetine para geçirme, gözaltı, gözaltı kararı
Eskişehir'de zimmetine 9 milyon lira geçirdiği öne sürülen banka müdürü tutuklandı
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Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bir bankanın kadın şube müdürü tutuklandı.
Eskişehir’de çalıştığı bankadan kendi uhdesine 9 milyon TL civarında para aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan özel bir bankanın şube müdürü, çıkarıldığı mahkemece ‘zimmet’ suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kentte özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan A.P.Ü'yü zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P.Ü, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "zimmet" suçundan tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama Olaya ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eskişehir'de özel bir bankada müdür olarak görev yapan şahsın bankada bulunduğu konum itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı iddiası ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli, 16 Ocak 2023 tarihinde gözaltına alınmış, bugün Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra ‘zimmet’ suçundan tutuklama talebi ile sulh ceza hâkimliğine sevk edilmiş olup, sulh ceza hakimliğinde gerçekleştirilen sorgu neticesinde hâkimlik tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir.”