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https://sputniknews.com.tr/20220921/ise-gelmeyince-ortaya-cikti-zimmetine-13-milyon-lira-geciren-icra-muduru-azerbaycana-kacti-1061476126.html
İşe gelmeyince ortaya çıktı: Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü Azerbaycan'a kaçtı
İşe gelmeyince ortaya çıktı: Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü Azerbaycan'a kaçtı
Antalya Adliyesi'nde görevli icra müdürünün, zimmetine 13 milyon TL geçirdikten sonra yurt dışına kaçtığı belirtildi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T18:20+0300
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antalya
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zimmetine para geçirme
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Antalya Adliyesi'nde 1. İcra Müdürü H.Ç., zimmetine geçirdiği 13 milyon lira ile yurt dışına kaçarken, savcılık soruşturma başlattı.Antalya Adliyesi'nde görevli 1. İcra Müdürü H.Ç.'nin, emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine 13 milyon lira geçirdiği belirlendi. Olay, H.Ç.'nin birkaç gündür işe gitmemesiyle ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, H.Ç.'nin, Azerbaycan'a kaçtığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20210615/batmanda-sorusturmasi-kapsaminda-7-kisi-memuriyetten-cikarildi-1044734877.html
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antalya, zimmetine para geçirme, icra
antalya, zimmetine para geçirme, icra

İşe gelmeyince ortaya çıktı: Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü Azerbaycan'a kaçtı

18:20 21.09.2022 (güncellendi: 18:23 21.09.2022)
© Fotoğraf : Antalya AdliyesiAntalya Adliyesi
Antalya Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© Fotoğraf : Antalya Adliyesi
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Antalya Adliyesi'nde görevli icra müdürünün, zimmetine 13 milyon TL geçirdikten sonra yurt dışına kaçtığı belirtildi.
Antalya Adliyesi'nde 1. İcra Müdürü H.Ç., zimmetine geçirdiği 13 milyon lira ile yurt dışına kaçarken, savcılık soruşturma başlattı.
Antalya Adliyesi'nde görevli 1. İcra Müdürü H.Ç.'nin, emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine 13 milyon lira geçirdiği belirlendi. Olay, H.Ç.'nin birkaç gündür işe gitmemesiyle ortaya çıktı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, H.Ç.'nin, Azerbaycan'a kaçtığı belirtildi.
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