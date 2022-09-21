https://sputniknews.com.tr/20220921/ise-gelmeyince-ortaya-cikti-zimmetine-13-milyon-lira-geciren-icra-muduru-azerbaycana-kacti-1061476126.html

İşe gelmeyince ortaya çıktı: Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü Azerbaycan'a kaçtı

İşe gelmeyince ortaya çıktı: Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü Azerbaycan'a kaçtı

Antalya Adliyesi'nde görevli icra müdürünün, zimmetine 13 milyon TL geçirdikten sonra yurt dışına kaçtığı belirtildi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T18:20+0300

2022-09-21T18:20+0300

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antalya

türkiye

zimmetine para geçirme

icra

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Antalya Adliyesi'nde 1. İcra Müdürü H.Ç., zimmetine geçirdiği 13 milyon lira ile yurt dışına kaçarken, savcılık soruşturma başlattı.Antalya Adliyesi'nde görevli 1. İcra Müdürü H.Ç.'nin, emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine 13 milyon lira geçirdiği belirlendi. Olay, H.Ç.'nin birkaç gündür işe gitmemesiyle ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, H.Ç.'nin, Azerbaycan'a kaçtığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20210615/batmanda-sorusturmasi-kapsaminda-7-kisi-memuriyetten-cikarildi-1044734877.html

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