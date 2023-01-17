https://sputniknews.com.tr/20230117/bakan-akardan-siha-polemigi-aciklamasi-buyuk-bir-talihsizlik-basariya-saygisizlik-1065820814.html

Bakan Akar'dan SİHA polemiği açıklaması: Büyük bir talihsizlik, başarıya saygısızlık

Bakan Akar'dan SİHA polemiği açıklaması: Büyük bir talihsizlik, başarıya saygısızlık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, siyasetteki SİHA tartışmalarına ilişkin "İHA/SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz" dedi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T10:03+0300

2023-01-17T10:03+0300

2023-01-17T10:18+0300

türkiye

hulusi akar

siha

silahlı iha (siha)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064892675_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b1ee0435c451bc5c7515a3d6361347f5.jpg

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmesinin ardından Londra'daki temaslarını tamamlayarak Çekya'nın başkenti Prag'a geçti.Askeri tören düzenlenen Vaclav Havel Havalimanı'nda Bakan Akar'ı, Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Daniel Blazkovec, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve diğer yetkililer karşıladı.Büyükelçilik Rezidansına geçen Bakan Akar, Büyükelçi Bağış tarafından onuruna verilen resepsiyonda, Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.Yurt dışında yaşayan Türklerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, Türklerin bir araya gelerek oluşturdukları ve başarıları her zaman görülen toplulukların, Türkiye'nin haklı sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.Akar, resepsiyonun ardından AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve komuta kademesi ile yerli, milli savunma sanayisine yönelik açıklamalarla ilgili değerlendirmesi sorulan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde, TSK'nın, "sinsi siyasi kaygı ve gayelerle, fitne ve fesatla tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını" söyledi.Akar, "Anlamsız bahanelerle TSK'nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK'nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz." dedi.Daha önce de defalarca gerekçeleri ve kapsamı açıklanmış konularda birtakım asılsız iddia ve ithamları siyasi rant sağlama amacıyla tekrar tekrar gündeme getirenleri ibretle izlediklerini dile getiren Bakan Akar, şöyle devam etti:'Güçlü ordusu olmayan milletlerin sonu hüsrandır'TSK'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkin faaliyetlerini icra ettiğini vurgulayan Akar, "Bölgemizde ve dünyada yaşanan son gelişmeler, içinde bulunduğumuz coğrafyada var olmak için yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile teçhiz edilmiş etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmanın hayati önemi haiz olduğunu göstermiştir ve tarih defalarca göstermiştir ki güçlü ordusu olmayan milletlerin sonu hüsrandır." dedi.Ordunun tüm mensuplarının bu gerçeklikle vatanı savunmanın omuzlarına yüklediği yüksek sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve kendisine verilen her türlü görevi eksiksiz yerine getirme gayretinde olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:'Ülkemizin göz bebeği ordumuz…'TSK envanterindeki İHA/SİHA/TİHA'ların son dönemde icra edilen tüm harekat ve operasyonlarda adeta bir "oyun değiştirici" olarak rol aldığına dikkati çeken Akar, şu açıklamalarda bulundu:Bakan Akar, daha önce açıkladığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sapasağlam hiyerarşik yapı içinde sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır." ifadelerini de hatırlattı.'İğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine ilişkin sürece yönelik soru üzerine de Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediğini belirtti.Madrid'de haziran ayında imzalanan muhtırayı hatırlatan Hulusi Akar, "İsveç ve Finlandiya'nın memorandumdaki taahhütlerini yerine getirmediklerini takip ediyoruz. Terör örgütlerine yönelik desteğin sonlandırılması ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılması konularında somut adımlar bekliyoruz. Özellikle terörle mücadele Türk kamuoyu tarafından hassasiyetle takip edilen bir konu." diye konuştu.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK destekçilerinin İsveç'in başkenti Stokholm'deki eylemine yönelik soruya da "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı terör örgütü destekçilerince gerçekleştirilen iğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz. İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz. Buna sessiz kalınması mümkün değildir. Oradaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz." yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221122/italyanin-turkiyeden-siha-alacagi-iddia-edildi-bu-hamle-ne-anlama-geliyor-1063722276.html

https://sputniknews.com.tr/20230117/bakan-cavusoglu-isvecli-profesorun-staj-basvurusunu-kabul-etmedigi-turk-ogrenciyle-telefonda-1065816045.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hulusi akar, siha, silahlı iha (siha)