https://sputniknews.com.tr/20221122/italyanin-turkiyeden-siha-alacagi-iddia-edildi-bu-hamle-ne-anlama-geliyor-1063722276.html

İtalya’nın Türkiye’den SİHA alacağı iddia edildi: Bu hamle ne anlama geliyor?

İtalya’nın Türkiye’den SİHA alacağı iddia edildi: Bu hamle ne anlama geliyor?

Hem Avrupa Birliği (AB) hem de NATO üyesi olan İtalya’nın Türkiye’den Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) talep ettiği iddia edildi. Envanterinde Amerikan... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T16:43+0300

2022-11-22T16:43+0300

2022-11-22T16:43+0300

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Türkiye’nin SİHA alanında yakaladığı ihracat başarısı yeni gelişmelerle devam ediyor.Türkiye’de savunma haberciliği alanında yayın yapan SavunmaSanayiST.com’un iddiasına göre kısa süre önce İtalya, Türkiye’den SİHA talebinde bulundu.Bu iddia Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelmesinin ardından öne sürüldü.Eğer İtalya’ya bu satış gerçekleştirilirse Türkiye, Polonya’nın ardından ikinci bir hem AB hem de NATO üyesi ülkeye SİHA ihraç etmiş olacak.Türkiye’nin en önde gelen SİHA’sı ise Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 için bugüne kadar 24 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı.Yine Baykar tarafından üretilen ve bir üst sınıf olan yüksek irtifa uzun dayanıklılıklı Bayraktar Akıncı için ise bugüne kadar 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı.Öte yandan Baykar'ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olacak Bayraktar Kızılelma'nın ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi de dün başarıyla tamamlandı. Bu sistemin de yakında pazara sunulması bekleniyor.Bunların yanı sıra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) ürettiği ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçları da seçenekler arasında bulunuyor.Ancak İtalya’nın söz konusu talepte hangi ürünü istediğine yönelik bir bilgiye henüz ulaşılamadı.Sputnik’in Ankara’daki İtalya Büyükelçiliği kaynaklarına sorduğu iddiaya henüz yanıt verilmedi.İtalya’nın insansız hava araçlarıİtalya’nın envanterinde ABD’li General Atomics şirketinin ürettiği MQ-1 Predator ve MQ-9A Predator İHA’ları olduğu biliniyor.Öte yandan İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya ile birlikte orta irtifa uzun dayanıklılık sınıfında İHA geliştirmek için Eurodrone (Euromale) projesine başlamıştı. Ancak maddi sıkıntılar dolayısıyla projede işlerin devam etmediği geçtiğimiz yıl basına yansımıştı.

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

türkiye, italya, siha, baykar savunma, bayraktar tb2, bayraktar akıncı tiha, abd, avrupa, nato