https://sputniknews.com.tr/20230117/arnavutluk-ingiltereye-sozlu-nota-verdi-1065817248.html

Arnavutluk, İngiltere’ye sözlü nota verdi

Arnavutluk, İngiltere’ye sözlü nota verdi

Arnavutluk, İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick’in Arnavutlarla ilgili açıklamaları nedeniyle İngiltere’nin Tiran Büyükelçisi Alastair King Smith’i Avrupa ve... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T04:41+0300

2023-01-17T04:41+0300

2023-01-17T04:43+0300

dünya

arnavutluk

ingiltere

nota

avrupa

tepki

ayrımcılık

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Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Tiran Büyükelçisi Alastair King Smith’e, İngiliz bakanın açıklamaları nedeniyle sözlü nota verildiği bildirildi.Notayla, İngiltere Göç Bakanı'nın Arnavutlara karşı ayrımcı dil içeren son açıklamasıyla ilgili endişelerin dile getirildiği aktarılan açıklamada, "Bu tekrarlanan retorik, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın, Büyük Britanya'daki Arnavut diasporasının rolü ve bu diasporanın her iki ülkenin kültürüne, ekonomisine ve toplumuna önemli katkısına ilişkin ortak değerlendirmenin yer aldığı ortak bildiride teyit edilen ikili iş birliğinin olumlu ruhunu ihlal ediyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, nefret ve ayrımcılık dilinden kaçınılması ve iki demokratik ülkenin uluslararası örgütlerde ortak ve müttefik olarak üstlenilen taahhütlerin hayata konulması için diyalog ve yapıcı iş birliğinin sürdürülmesi talep edilerek, şunlar kaydedildi:İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick, sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajda, yasa dışı Arnavut göçmenleri uzaklaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Sadece yasa dışı göçmenler değil, aralarında uyuşturucu suçundan mahkum edilmiş tehlikeli suçlular da var." şeklinde konuşmuştu.'Bir topluluğun utanç verici bir şekilde ötekileştirilmesi'İngiliz Bakanın açıklamalarına tepki gösteren Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılanı "Korkunç anıları dayanılmaz bir vahşetle hatırlatan demokratik ilkelere sahip bir bakan tarafından bir topluluğun utanç verici bir şekilde ötekileştirilmesi" olarak nitelendirdi.Arnavutluk ile İngiltere, geçen yılın sonunda, iki ülke arasında tartışmalara yol açan yasa dışı göç meselesi de dahil olmak üzere 'ortak çıkar alanlarında ikili işbirliğini derinleştirmek' amacıyla ortak bildiri imzalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230111/arnavutlukta-istihbarat-yoneticilerinden-biri-60-kilo-uyusturucuyla-yakalandi-1065626313.html

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