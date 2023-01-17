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https://sputniknews.com.tr/20230117/arnavutluk-ingiltereye-sozlu-nota-verdi-1065817248.html
Arnavutluk, İngiltere’ye sözlü nota verdi
Arnavutluk, İngiltere’ye sözlü nota verdi
Arnavutluk, İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick’in Arnavutlarla ilgili açıklamaları nedeniyle İngiltere’nin Tiran Büyükelçisi Alastair King Smith’i Avrupa ve... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T04:41+0300
2023-01-17T04:43+0300
dünya
arnavutluk
ingiltere
nota
avrupa
tepki
ayrımcılık
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Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Tiran Büyükelçisi Alastair King Smith’e, İngiliz bakanın açıklamaları nedeniyle sözlü nota verildiği bildirildi.Notayla, İngiltere Göç Bakanı'nın Arnavutlara karşı ayrımcı dil içeren son açıklamasıyla ilgili endişelerin dile getirildiği aktarılan açıklamada, "Bu tekrarlanan retorik, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın, Büyük Britanya'daki Arnavut diasporasının rolü ve bu diasporanın her iki ülkenin kültürüne, ekonomisine ve toplumuna önemli katkısına ilişkin ortak değerlendirmenin yer aldığı ortak bildiride teyit edilen ikili iş birliğinin olumlu ruhunu ihlal ediyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, nefret ve ayrımcılık dilinden kaçınılması ve iki demokratik ülkenin uluslararası örgütlerde ortak ve müttefik olarak üstlenilen taahhütlerin hayata konulması için diyalog ve yapıcı iş birliğinin sürdürülmesi talep edilerek, şunlar kaydedildi:İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick, sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajda, yasa dışı Arnavut göçmenleri uzaklaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Sadece yasa dışı göçmenler değil, aralarında uyuşturucu suçundan mahkum edilmiş tehlikeli suçlular da var." şeklinde konuşmuştu.'Bir topluluğun utanç verici bir şekilde ötekileştirilmesi'İngiliz Bakanın açıklamalarına tepki gösteren Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılanı "Korkunç anıları dayanılmaz bir vahşetle hatırlatan demokratik ilkelere sahip bir bakan tarafından bir topluluğun utanç verici bir şekilde ötekileştirilmesi" olarak nitelendirdi.Arnavutluk ile İngiltere, geçen yılın sonunda, iki ülke arasında tartışmalara yol açan yasa dışı göç meselesi de dahil olmak üzere 'ortak çıkar alanlarında ikili işbirliğini derinleştirmek' amacıyla ortak bildiri imzalamıştı.
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arnavutluk, ingiltere, nota, avrupa, tepki, ayrımcılık
arnavutluk, ingiltere, nota, avrupa, tepki, ayrımcılık

Arnavutluk, İngiltere’ye sözlü nota verdi

04:41 17.01.2023 (güncellendi: 04:43 17.01.2023)
© AP Photo / Visar KryeziuArnavutluk - bayrak
Arnavutluk - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
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Arnavutluk, İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick’in Arnavutlarla ilgili açıklamaları nedeniyle İngiltere’nin Tiran Büyükelçisi Alastair King Smith’i Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak bu ülkeye sözlü nota verdi.
Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Tiran Büyükelçisi Alastair King Smith’e, İngiliz bakanın açıklamaları nedeniyle sözlü nota verildiği bildirildi.
Notayla, İngiltere Göç Bakanı'nın Arnavutlara karşı ayrımcı dil içeren son açıklamasıyla ilgili endişelerin dile getirildiği aktarılan açıklamada, "Bu tekrarlanan retorik, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın, Büyük Britanya'daki Arnavut diasporasının rolü ve bu diasporanın her iki ülkenin kültürüne, ekonomisine ve toplumuna önemli katkısına ilişkin ortak değerlendirmenin yer aldığı ortak bildiride teyit edilen ikili iş birliğinin olumlu ruhunu ihlal ediyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, nefret ve ayrımcılık dilinden kaçınılması ve iki demokratik ülkenin uluslararası örgütlerde ortak ve müttefik olarak üstlenilen taahhütlerin hayata konulması için diyalog ve yapıcı iş birliğinin sürdürülmesi talep edilerek, şunlar kaydedildi:
"Ortak bildiriyle ülkelerimiz, gençlik, yenilikçilik, turizm, eğitim ve Birleşik Krallığın Arnavutluk’taki stratejik yatırımları odakta olmak üzere geniş bir alanda iş birliğine dayalı ilişkileri daha da teşvik etme taahhüdünde bulundular."
İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick, sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajda, yasa dışı Arnavut göçmenleri uzaklaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Sadece yasa dışı göçmenler değil, aralarında uyuşturucu suçundan mahkum edilmiş tehlikeli suçlular da var." şeklinde konuşmuştu.

'Bir topluluğun utanç verici bir şekilde ötekileştirilmesi'

İngiliz Bakanın açıklamalarına tepki gösteren Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılanı "Korkunç anıları dayanılmaz bir vahşetle hatırlatan demokratik ilkelere sahip bir bakan tarafından bir topluluğun utanç verici bir şekilde ötekileştirilmesi" olarak nitelendirdi.
Arnavutluk ile İngiltere, geçen yılın sonunda, iki ülke arasında tartışmalara yol açan yasa dışı göç meselesi de dahil olmak üzere 'ortak çıkar alanlarında ikili işbirliğini derinleştirmek' amacıyla ortak bildiri imzalamıştı.
Arnavutluk - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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