https://sputniknews.com.tr/20230117/ak-partili-akbasoglu-eytliler-maaslarini-martta-alacak-1065828977.html

AK Partili Akbaşoğlu: EYT'liler maaşlarını Mart'ta alacak

AK Partili Akbaşoğlu: EYT'liler maaşlarını Mart'ta alacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini ifade ederek maaşların da en geç mart ayında... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T12:52+0300

2023-01-17T12:52+0300

2023-01-17T13:42+0300

ekonomi

eyt

maaş

emekli

ekonomi

muhammet emin akbaşoğlu

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.EYT ile ilgili teknik çalışmaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bittiğini belirten Akbaşoğlu, AK Parti Meclis Grubu olarak bu teknik çalışmayı yasa teklifine dönüştürme aşamasında olduklarını bildirdi.Akbaşoğlu, "En geç muhtemelen önümüzdeki hafta EYT yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunacağız. Teklif şubatta yasallaşmış olur. EYT'li vatandaşlarımız martta da maaşlarını alacaklar." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230114/eytde-ilk-maasin-ne-zaman-yatacagi-aciklandi-1065739248.html

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eyt, maaş, emekli, ekonomi, muhammet emin akbaşoğlu