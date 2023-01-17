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https://sputniknews.com.tr/20230117/ak-partili-akbasoglu-eytliler-maaslarini-martta-alacak-1065828977.html
AK Partili Akbaşoğlu: EYT'liler maaşlarını Mart'ta alacak
AK Partili Akbaşoğlu: EYT'liler maaşlarını Mart'ta alacak
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini ifade ederek maaşların da en geç mart ayında... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T12:52+0300
2023-01-17T13:42+0300
ekonomi
eyt
maaş
emekli
ekonomi
muhammet emin akbaşoğlu
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.EYT ile ilgili teknik çalışmaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bittiğini belirten Akbaşoğlu, AK Parti Meclis Grubu olarak bu teknik çalışmayı yasa teklifine dönüştürme aşamasında olduklarını bildirdi.Akbaşoğlu, "En geç muhtemelen önümüzdeki hafta EYT yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunacağız. Teklif şubatta yasallaşmış olur. EYT'li vatandaşlarımız martta da maaşlarını alacaklar." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230114/eytde-ilk-maasin-ne-zaman-yatacagi-aciklandi-1065739248.html
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eyt, maaş, emekli, ekonomi, muhammet emin akbaşoğlu
eyt, maaş, emekli, ekonomi, muhammet emin akbaşoğlu

AK Partili Akbaşoğlu: EYT'liler maaşlarını Mart'ta alacak

12:52 17.01.2023 (güncellendi: 13:42 17.01.2023)
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini ifade ederek maaşların da en geç mart ayında hesaplara yatacağını ifade etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.
EYT ile ilgili teknik çalışmaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bittiğini belirten Akbaşoğlu, AK Parti Meclis Grubu olarak bu teknik çalışmayı yasa teklifine dönüştürme aşamasında olduklarını bildirdi.
Akbaşoğlu, "En geç muhtemelen önümüzdeki hafta EYT yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunacağız. Teklif şubatta yasallaşmış olur. EYT'li vatandaşlarımız martta da maaşlarını alacaklar." diye konuştu.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
EKONOMİ
EYT'de ilk maaşın ne zaman yatacağı açıklandı
14 Ocak, 11:10
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