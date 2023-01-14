https://sputniknews.com.tr/20230114/eytde-ilk-maasin-ne-zaman-yatacagi-aciklandi-1065739248.html
EYT'de ilk maaşın ne zaman yatacağı açıklandı
EYT'de ilk maaşın ne zaman yatacağı açıklandı
Bakan Bilgin, EYT'lilerin ilk aylıklarının şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T11:10+0300
2023-01-14T11:10+0300
2023-01-14T11:10+0300
ekonomi
eyt
vedat bilgin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğini açıkladı.Sabah'a konuşan Bilgin, yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade etti, ilk aylıkların da şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi.Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını belirtti.
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eyt, vedat bilgin
EYT'de ilk maaşın ne zaman yatacağı açıklandı
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Bakan Bilgin, EYT'lilerin ilk aylıklarının şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğini açıkladı.
Sabah'a konuşan Bilgin, yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade etti, ilk aylıkların da şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi.
Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını belirtti.