https://sputniknews.com.tr/20230114/eytde-ilk-maasin-ne-zaman-yatacagi-aciklandi-1065739248.html

EYT'de ilk maaşın ne zaman yatacağı açıklandı

EYT'de ilk maaşın ne zaman yatacağı açıklandı

Bakan Bilgin, EYT'lilerin ilk aylıklarının şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T11:10+0300

2023-01-14T11:10+0300

2023-01-14T11:10+0300

ekonomi

eyt

vedat bilgin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/05/1061986984_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6393a466c77446279751f89f428345e.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğini açıkladı.Sabah'a konuşan Bilgin, yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade etti, ilk aylıkların da şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi.Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eyt, vedat bilgin