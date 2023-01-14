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EYT'de ilk maaşın ne zaman yatacağı açıklandı
EYT'de ilk maaşın ne zaman yatacağı açıklandı
Bakan Bilgin, EYT'lilerin ilk aylıklarının şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T11:10+0300
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ekonomi
eyt
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğini açıkladı.Sabah'a konuşan Bilgin, yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade etti, ilk aylıkların da şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi.Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını belirtti.
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eyt, vedat bilgin
eyt, vedat bilgin

EYT'de ilk maaşın ne zaman yatacağı açıklandı

11:10 14.01.2023
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Bakan Bilgin, EYT'lilerin ilk aylıklarının şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğini açıkladı.
Sabah'a konuşan Bilgin, yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade etti, ilk aylıkların da şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi.
Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını belirtti.
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