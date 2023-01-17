https://sputniknews.com.tr/20230117/afganistanda-sokakta-yasayan-45-uyusturucu-bagimlisi-donarak-oldu-1065819684.html

Afganistan'da sokakta yaşayan 45 uyuşturucu bağımlısı donarak öldü

Afganistan'da sokakta yaşayan 45 uyuşturucu bağımlısı donarak öldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kış mevsiminin başlangıcından bu yana sokaklarda yaşayan 45 uyuşturucu bağımlısının donarak yaşamını yitirdiği... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T08:45+0300

2023-01-17T08:45+0300

2023-01-17T08:45+0300

dünya

afganistan

soğuk hava

uyuşturucu bağımlılığı

uyuşturucu bağımlısı

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Herat Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şubesi Müdürü Hayatullah Ruhani, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.Ruhani, "Soğukların başlangıcından bu yana 45 uyuşturucu bağımlısı yaşamını yitirdi. Uyuşturucu bağımlılarını toplama sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.Farklı vilayetlerden gelip Herat'ta yaşamaya başlayan uyuşturucu bağımlılarının da bulunduğunu belirten Ruhani, son günlerde yaklaşık 3 bin 500 bağımlının sokaklardan alınıp rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini kaydetti.Resmi verilere göre, Herat vilayeti genelinde çoğunluğu sokaklarda yaşayan yaklaşık 70 bin uyuşturucu bağımlısının bulunduğu tahmin ediliyor.Öte yandan, ülke genelinde aralarında uyuşturucu bağımlılarının da olduğu 24 kişinin son birkaç gün içerisinde soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Afganistan'da, ekonomik kriz yüzünden kış mevsiminde odun ve kömür alamayan dar gelirli büyük bir kesim bulunuyor.Ayrıca, kırsalda resmi kayıt tutma konusundaki eksiklik de benzeri can kayıplarının sayısının daha yüksek olduğu ihtimalini artırıyor.Özellikle kış mevsiminde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan ulaşım zorlukları, insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım götürmesini güçleştiriyor.

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afganistan, soğuk hava, uyuşturucu bağımlılığı, uyuşturucu bağımlısı