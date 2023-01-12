https://sputniknews.com.tr/20230112/taliban-yerli-uretim-ilk-super-arabasini-tanitti-ulusun-onuru-icin-1065667096.html

Taliban yerli üretim ilk 'süper arabasını' tanıttı: 'Ulusun onuru için'

Taliban yerli üretim ilk 'süper arabasını' tanıttı: 'Ulusun onuru için'

Taliban, Afganistan'da tasarlanan ve üretilen ilk 'süper arabasını' tanıttı. Taliban yetkilileri, 'Mada 9' ismi verilen aracın 'Afganistan'ın dünya... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T12:18+0300

2023-01-12T12:18+0300

2023-01-12T12:22+0300

dünya

taliban

afganistan

araba

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Taliban, Toyota Corolla motoruyla çalışan yerli üretim ilk 'süper arabasını' tanıttı.'Mada 9' adı verilen model, Afganistan'ın Kabil kentindeki Afganistan Teknik Meslek Enstitüsü'nden (ATVI) 30 mühendis tarafından beş yıl boyunca tasarlandı.Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin çoğunda araç hareketsiz durduğu için, yol yetenekleri henüz test edilmedi. Arabanın arkasındaki ekip, motorunun bir Toyota Corolla hatchback'ten alındığını açıkladı.ATVI Başkanı Ghulam Haidar Shahamat, yerel basına yaptığı açıklamalarda motorun değiştirildiğini, yani 'hızı artırırsanız, onu kaldıracak kadar güçlü olduğunu' söyledi. Shahamat ayrıca, şirketin daha sonraki bir tarihte araca bir elektrikli aktarma organı takmayı planladığını da sözlerine ekledi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise, Twitter hesabında arabanın fotoğraflarını yayınlayarak, yapımının ülke için bir onur olduğunu söyledi:"Mesleki Eğitim Bakanlığı'na teşekkür etmek istiyorum, şemsiyesi altında ülkeye değerli hizmetler sağlandı." Taliban Yüksek Öğrenim Bakanı Abdul Baqi Haqqani de, hükümetin 'halkı için dini ve modern bilimler sağlamaya kararlı olduğunu' söyledi.ENTOP CEO'su Mohammad Rıza Ahmadi ise, TOLO News'e yaptığı açıklamada 'süper arabanın Afganistan'ın dünya sahnesindeki imajını güçlendirmeye yardımcı olacağını umduğunu' söyledi.

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taliban, afganistan, araba