https://sputniknews.com.tr/20230117/ab-yaptirimlari-yururluge-girdikten-sonra-yunanistanin-rusyadan-ithalati-ikiye-katlandi-1065854588.html

AB yaptırımları yürürlüğe girdikten sonra Yunanistan’ın Rusya’dan ithalatı ikiye katlandı

AB yaptırımları yürürlüğe girdikten sonra Yunanistan’ın Rusya’dan ithalatı ikiye katlandı

Yunanistan İstatistik Servisi (Elstat), ülkenin Ocak-Kasım 2022 döneminde Rusya’dan yaptığı mal ithalatının 2021’in aynı dönemine göre 2.25 kat arttığını... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T23:18+0300

2023-01-17T23:18+0300

2023-01-17T23:18+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

rusya

ticaret

yaptırım

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Yunanistan-Rusya ikili ticarete ilişkin bilgilerin, Ukrayna’daki olaylar bağlamında, özel istatistiksel bilgileri yayınlama zorunluluğuna yanıt olarak yayınlanmakta olduğu kaydedildi.Açıklamada, “Ocak-Kasım 2022 döneminde Yunanistan’ın Rusya’dan ithalatı, 3 milyar 757 milyon euro olarak gerçekleştiği Ocak-Kasım 2021 dönemine kıyasla yüzde 125.3’lük artışla 8 milyar 465 milyon euro olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.Yunanistan’ın Rusya’ya 2022 Ocak-Kasım döneminde yaptığı ihracat 148 milyon 100 bin euro oldu. Bu, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 18.8 daha az.Ocak-Kasım 2022 döneminde Yunanistan ve Rusya arasındaki ticaret dengesi negatifti ve 8 milyar 317 milyon euro olarak gerçekleşti.Elstat, 2021’in ilk 11 ayında iki ülke arasındaki ticaret açığının 3 milyar 574 milyon euro olduğunu anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20230114/micotakis-yunanistan-ukraynaya-dogalgaz-tedarik-edebilir-1065739601.html

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