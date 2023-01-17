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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/ab-yaptirimlari-yururluge-girdikten-sonra-yunanistanin-rusyadan-ithalati-ikiye-katlandi-1065854588.html
AB yaptırımları yürürlüğe girdikten sonra Yunanistan’ın Rusya’dan ithalatı ikiye katlandı
AB yaptırımları yürürlüğe girdikten sonra Yunanistan’ın Rusya’dan ithalatı ikiye katlandı
Yunanistan İstatistik Servisi (Elstat), ülkenin Ocak-Kasım 2022 döneminde Rusya’dan yaptığı mal ithalatının 2021’in aynı dönemine göre 2.25 kat arttığını... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T23:18+0300
2023-01-17T23:18+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
rusya
ticaret
yaptırım
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Yunanistan-Rusya ikili ticarete ilişkin bilgilerin, Ukrayna’daki olaylar bağlamında, özel istatistiksel bilgileri yayınlama zorunluluğuna yanıt olarak yayınlanmakta olduğu kaydedildi.Açıklamada, “Ocak-Kasım 2022 döneminde Yunanistan’ın Rusya’dan ithalatı, 3 milyar 757 milyon euro olarak gerçekleştiği Ocak-Kasım 2021 dönemine kıyasla yüzde 125.3’lük artışla 8 milyar 465 milyon euro olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.Yunanistan’ın Rusya’ya 2022 Ocak-Kasım döneminde yaptığı ihracat 148 milyon 100 bin euro oldu. Bu, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 18.8 daha az.Ocak-Kasım 2022 döneminde Yunanistan ve Rusya arasındaki ticaret dengesi negatifti ve 8 milyar 317 milyon euro olarak gerçekleşti.Elstat, 2021’in ilk 11 ayında iki ülke arasındaki ticaret açığının 3 milyar 574 milyon euro olduğunu anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20230114/micotakis-yunanistan-ukraynaya-dogalgaz-tedarik-edebilir-1065739601.html
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avrupa birliği, rusya, ticaret, yaptırım
avrupa birliği, rusya, ticaret, yaptırım

AB yaptırımları yürürlüğe girdikten sonra Yunanistan’ın Rusya’dan ithalatı ikiye katlandı

23:18 17.01.2023
© AP Photo / Petros KaradjiasYunanistan bayrağı
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Petros Karadjias
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Yunanistan İstatistik Servisi (Elstat), ülkenin Ocak-Kasım 2022 döneminde Rusya’dan yaptığı mal ithalatının 2021’in aynı dönemine göre 2.25 kat arttığını belirtti.
Yunanistan-Rusya ikili ticarete ilişkin bilgilerin, Ukrayna’daki olaylar bağlamında, özel istatistiksel bilgileri yayınlama zorunluluğuna yanıt olarak yayınlanmakta olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Ocak-Kasım 2022 döneminde Yunanistan’ın Rusya’dan ithalatı, 3 milyar 757 milyon euro olarak gerçekleştiği Ocak-Kasım 2021 dönemine kıyasla yüzde 125.3’lük artışla 8 milyar 465 milyon euro olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.
Yunanistan’ın Rusya’ya 2022 Ocak-Kasım döneminde yaptığı ihracat 148 milyon 100 bin euro oldu. Bu, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 18.8 daha az.
Ocak-Kasım 2022 döneminde Yunanistan ve Rusya arasındaki ticaret dengesi negatifti ve 8 milyar 317 milyon euro olarak gerçekleşti.
Elstat, 2021’in ilk 11 ayında iki ülke arasındaki ticaret açığının 3 milyar 574 milyon euro olduğunu anımsattı.
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