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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230114/micotakis-yunanistan-ukraynaya-dogalgaz-tedarik-edebilir-1065739601.html
Miçotakis: Yunanistan, Ukrayna'ya doğalgaz tedarik edebilir
Miçotakis: Yunanistan, Ukrayna'ya doğalgaz tedarik edebilir
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Yunanistan'ın Rusya yerine Ukrayna'ya doğalgaz sağlayabileceğini belirtti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T12:38+0300
2023-01-14T12:38+0300
avrupa'da enerji krizi
yunanistan
rusya
doğalgaz
ukrayna
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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Dedeağaç'ta düzenlediği basın toplantısında, bu liman kentinin büyük bir enerji merkezi haline gelebileceğini söyledi.Mitsotakis, “Yunanistan, sadece bizim değil, aynı zamanda Balkanların da ihtiyacını karşılayan doğalgaz arzı kapısı haline geliyor. Doğu Avrupa ve Ukrayna neden olmasın?” dedi.Ukrayna’daki çatışmaların bir noktada sona ereceğini belirten Miçotakis, “Ukrayna'nın doğalgaz tedarikine ihtiyacı olacak. Rusya'dan alacağını beklemek zor ama birilerinin tedarik etmesi gerekiyor” diye konuştu.Miçotakis daha önce Yunanistan'ın Avrupa'nın Rus doğalgazından bağımsız hale gelmesine yardım edebileceğini söylemişti. Ülke hükümeti, boru hatlarıyla ulaşan Rus doğalgazı yerine sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarını artırmayı planlıyor ve LNG alımı için altyapı inşa ediyor.
yunanistan
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yunanistan, rusya, doğalgaz, ukrayna
yunanistan, rusya, doğalgaz, ukrayna

Miçotakis: Yunanistan, Ukrayna'ya doğalgaz tedarik edebilir

12:38 14.01.2023
© REUTERS / POOLYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© REUTERS / POOL
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Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Yunanistan'ın Rusya yerine Ukrayna'ya doğalgaz sağlayabileceğini belirtti.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Dedeağaç'ta düzenlediği basın toplantısında, bu liman kentinin büyük bir enerji merkezi haline gelebileceğini söyledi.
Mitsotakis, “Yunanistan, sadece bizim değil, aynı zamanda Balkanların da ihtiyacını karşılayan doğalgaz arzı kapısı haline geliyor. Doğu Avrupa ve Ukrayna neden olmasın?” dedi.
Ukrayna’daki çatışmaların bir noktada sona ereceğini belirten Miçotakis, “Ukrayna'nın doğalgaz tedarikine ihtiyacı olacak. Rusya'dan alacağını beklemek zor ama birilerinin tedarik etmesi gerekiyor” diye konuştu.
Miçotakis daha önce Yunanistan'ın Avrupa'nın Rus doğalgazından bağımsız hale gelmesine yardım edebileceğini söylemişti. Ülke hükümeti, boru hatlarıyla ulaşan Rus doğalgazı yerine sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarını artırmayı planlıyor ve LNG alımı için altyapı inşa ediyor.
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