https://sputniknews.com.tr/20230114/micotakis-yunanistan-ukraynaya-dogalgaz-tedarik-edebilir-1065739601.html
Miçotakis: Yunanistan, Ukrayna'ya doğalgaz tedarik edebilir
Miçotakis: Yunanistan, Ukrayna'ya doğalgaz tedarik edebilir
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Yunanistan'ın Rusya yerine Ukrayna'ya doğalgaz sağlayabileceğini belirtti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T12:38+0300
2023-01-14T12:38+0300
2023-01-14T12:38+0300
avrupa'da enerji krizi
yunanistan
rusya
doğalgaz
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/07/1051524548_0:56:2991:1738_1920x0_80_0_0_9bb06fd0fe7c4b889c2d55c0eb29f892.jpg
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Dedeağaç'ta düzenlediği basın toplantısında, bu liman kentinin büyük bir enerji merkezi haline gelebileceğini söyledi.Mitsotakis, “Yunanistan, sadece bizim değil, aynı zamanda Balkanların da ihtiyacını karşılayan doğalgaz arzı kapısı haline geliyor. Doğu Avrupa ve Ukrayna neden olmasın?” dedi.Ukrayna’daki çatışmaların bir noktada sona ereceğini belirten Miçotakis, “Ukrayna'nın doğalgaz tedarikine ihtiyacı olacak. Rusya'dan alacağını beklemek zor ama birilerinin tedarik etmesi gerekiyor” diye konuştu.Miçotakis daha önce Yunanistan'ın Avrupa'nın Rus doğalgazından bağımsız hale gelmesine yardım edebileceğini söylemişti. Ülke hükümeti, boru hatlarıyla ulaşan Rus doğalgazı yerine sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarını artırmayı planlıyor ve LNG alımı için altyapı inşa ediyor.
yunanistan
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/07/1051524548_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_39b05e369f8fff21ac62b9b316d038b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, rusya, doğalgaz, ukrayna
yunanistan, rusya, doğalgaz, ukrayna
Miçotakis: Yunanistan, Ukrayna'ya doğalgaz tedarik edebilir
Abone ol
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Yunanistan'ın Rusya yerine Ukrayna'ya doğalgaz sağlayabileceğini belirtti.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Dedeağaç'ta düzenlediği basın toplantısında, bu liman kentinin büyük bir enerji merkezi haline gelebileceğini söyledi.
Mitsotakis, “Yunanistan, sadece bizim değil, aynı zamanda Balkanların da ihtiyacını karşılayan doğalgaz arzı kapısı haline geliyor. Doğu Avrupa ve Ukrayna neden olmasın?” dedi.
Ukrayna’daki çatışmaların bir noktada sona ereceğini belirten Miçotakis, “Ukrayna'nın doğalgaz tedarikine ihtiyacı olacak. Rusya'dan alacağını beklemek zor ama birilerinin tedarik etmesi gerekiyor” diye konuştu.
Miçotakis daha önce Yunanistan'ın Avrupa'nın Rus doğalgazından bağımsız hale gelmesine yardım edebileceğini söylemişti. Ülke hükümeti, boru hatlarıyla ulaşan Rus doğalgazı yerine sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarını artırmayı planlıyor ve LNG alımı için altyapı inşa ediyor.