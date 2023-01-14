https://sputniknews.com.tr/20230114/micotakis-yunanistan-ukraynaya-dogalgaz-tedarik-edebilir-1065739601.html

Miçotakis: Yunanistan, Ukrayna'ya doğalgaz tedarik edebilir

Miçotakis: Yunanistan, Ukrayna'ya doğalgaz tedarik edebilir

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Yunanistan'ın Rusya yerine Ukrayna'ya doğalgaz sağlayabileceğini belirtti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T12:38+0300

2023-01-14T12:38+0300

2023-01-14T12:38+0300

avrupa'da enerji krizi

yunanistan

rusya

doğalgaz

ukrayna

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Dedeağaç'ta düzenlediği basın toplantısında, bu liman kentinin büyük bir enerji merkezi haline gelebileceğini söyledi.Mitsotakis, “Yunanistan, sadece bizim değil, aynı zamanda Balkanların da ihtiyacını karşılayan doğalgaz arzı kapısı haline geliyor. Doğu Avrupa ve Ukrayna neden olmasın?” dedi.Ukrayna’daki çatışmaların bir noktada sona ereceğini belirten Miçotakis, “Ukrayna'nın doğalgaz tedarikine ihtiyacı olacak. Rusya'dan alacağını beklemek zor ama birilerinin tedarik etmesi gerekiyor” diye konuştu.Miçotakis daha önce Yunanistan'ın Avrupa'nın Rus doğalgazından bağımsız hale gelmesine yardım edebileceğini söylemişti. Ülke hükümeti, boru hatlarıyla ulaşan Rus doğalgazı yerine sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarını artırmayı planlıyor ve LNG alımı için altyapı inşa ediyor.

yunanistan

rusya

ukrayna

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yunanistan, rusya, doğalgaz, ukrayna