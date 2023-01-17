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https://sputniknews.com.tr/20230117/30-yildir-aranan-mafya-babasinin-evinden-luks-kiyafet-ve-parfumler-cikti-1065836350.html
30 yıldır aranan mafya babasının evinden lüks kıyafet ve parfümler çıktı
30 yıldır aranan mafya babasının evinden lüks kıyafet ve parfümler çıktı
İtalya’da dün yakalanan ve ülkenin en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro’nun saklandığı evde yapılan aramada silah bulunamazken çok sayıda lüks... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T15:20+0300
2023-01-17T15:23+0300
dünya
matteo messina denaro
mafya
cosa nostra
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İtalya’nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro, Andrea Bonafede takma adıyla kanser tedavisi için geldiği Sicilya bölgesinin başkenti Palermo’daki bir klinikte dün yakalanmıştı. Cosa Nostra’nın lideri olarak bilinen Denaro, 30 yıl sonra ele geçirilirken mafya babasının Sicilya’ın batısında yer alan Trapani bölgesinde bulunan kaldığı evde gece saatlerinde arama yapıldı. 60 yaşındaki mafya liderinin saklandığı evde yapılan aramalarda çok sayıda lüks parfüm ve tasarım kıyafetler bulundu. İtalya’da kamu güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan Carabinieri ekipleri tarafından yapılan aramda evde silah bulunmadı. Carabinieri polisi Pasquale Angelosanto konuya ilişkin açıklamasında evin son dönemde yoğun şekilde kullanıldığını söyledi.Denaro’nun lüks düşkünlüğüne dikkat çeken polis, mafya liderinin yakalandığı sırada 35 bin Euro değerinde saat bulunduğunu aktardı.Denaro 1993 yılında Milano, Floransa ve Roma’da gerçekleştirilen bombalı saldırının yanı sıra bir mafya liderinin itirafçı olan 11 yaşındaki oğlunun kaçırılması işkence edilerek öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Denaro’nun cinayetleri arasında mafya karşıtı savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino’nun 1992 yılında öldürülmesi de yer alıyor. Messina Denaro 2002 yılında gıyabında görülen davada çok sayıda cinayetten suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapis cezası almıştı.Denaro, 1993 yılından bu yana aranıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230116/italyanin-en-cok-aranan-mafya-lideri-yakalandi-1065793288.html
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matteo messina denaro, mafya, cosa nostra, yakalama
matteo messina denaro, mafya, cosa nostra, yakalama

30 yıldır aranan mafya babasının evinden lüks kıyafet ve parfümler çıktı

15:20 17.01.2023 (güncellendi: 15:23 17.01.2023)
© EPA / Matteo Bazziİtalya, polis
İtalya, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© EPA / Matteo Bazzi
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İtalya’da dün yakalanan ve ülkenin en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro’nun saklandığı evde yapılan aramada silah bulunamazken çok sayıda lüks parfüm ve tasarım kıyafetler bulundu.
İtalya’nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro, Andrea Bonafede takma adıyla kanser tedavisi için geldiği Sicilya bölgesinin başkenti Palermo’daki bir klinikte dün yakalanmıştı.
Cosa Nostra’nın lideri olarak bilinen Denaro, 30 yıl sonra ele geçirilirken mafya babasının Sicilya’ın batısında yer alan Trapani bölgesinde bulunan kaldığı evde gece saatlerinde arama yapıldı. 60 yaşındaki mafya liderinin saklandığı evde yapılan aramalarda çok sayıda lüks parfüm ve tasarım kıyafetler bulundu. İtalya’da kamu güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan Carabinieri ekipleri tarafından yapılan aramda evde silah bulunmadı. Carabinieri polisi Pasquale Angelosanto konuya ilişkin açıklamasında evin son dönemde yoğun şekilde kullanıldığını söyledi.
Denaro’nun lüks düşkünlüğüne dikkat çeken polis, mafya liderinin yakalandığı sırada 35 bin Euro değerinde saat bulunduğunu aktardı.
Denaro 1993 yılında Milano, Floransa ve Roma’da gerçekleştirilen bombalı saldırının yanı sıra bir mafya liderinin itirafçı olan 11 yaşındaki oğlunun kaçırılması işkence edilerek öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Denaro’nun cinayetleri arasında mafya karşıtı savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino’nun 1992 yılında öldürülmesi de yer alıyor. Messina Denaro 2002 yılında gıyabında görülen davada çok sayıda cinayetten suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapis cezası almıştı.
Denaro, 1993 yılından bu yana aranıyordu.
İtalya - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
İtalya'nın en çok aranan mafya lideri yakalandı
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