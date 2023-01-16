https://sputniknews.com.tr/20230116/italyanin-en-cok-aranan-mafya-lideri-yakalandi-1065793288.html

İtalya'nın en çok aranan mafya lideri yakalandı

İtalya'nın en çok aranan mafya lideri yakalandı

İtalyan polisi, ülkenin en çok aranan mafya lideri olarak bilinen Matteo Messina Denaro'yu yakaladığını açıkladı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T12:41+0300

2023-01-16T12:41+0300

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italya

sicilya

giorgia meloni

mafya

cosa nostra

matteo messina denaro

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Matteo Messina Denaro'nun, 30 yıldır arandığı ve Kasım 2022'de Salvatore 'Canavar' Riina'nın ölümünden sonra 'patronların patronu' olduğuna inanılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Messina Denaro'nun 'en önemli mafya lideri' olduğunu ve anavatanı Sicilya'da tutuklanmasının devletin organize suçla mücadelesinde 'büyük bir zafer' olduğunu söyledi.Özel harekat komutanı Pasquale Angelosanto da, polis tarafından yayınlanan bir video açıklamasında, Denaro'nun 'tedavi için gittiği Palermo'daki bir sıhhi yapının içinde' yakalandığını söyledi.Messina Denaro, İtalya'nın en çok arananlar listesinin bir numarasıydı ancak bilinen tek fotoğrafı 1990'ların başlarına aitti.Denaro'nun, 'Cosa Nostra' olarak bilinen Sicilya mafyasını soruşturan yargıçlar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun öldürmesinden aylar sonra, 1993 yılında Roma, Milano ve Floransa'da 10 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıların arkasında olduğundan da şüpheleniliyor. 2015 yılında polis, Sicilya'daki bir çiftlikte bir kayanın altına küçük, katlanmış kağıt notların bırakıldığı 'pizzini' denen bir iletişim sistemi aracılığıyla Denaro'nun işbirlikçileriyle iletişim kurduğunu keşfettmişti.

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italya, sicilya, giorgia meloni, mafya, cosa nostra, matteo messina denaro