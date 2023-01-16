İtalya'nın en çok aranan mafya lideri yakalandı
12:41 16.01.2023 (güncellendi: 12:44 16.01.2023)
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAİtalya - polis
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
İtalyan polisi, ülkenin en çok aranan mafya lideri olarak bilinen Matteo Messina Denaro'yu yakaladığını açıkladı.
Matteo Messina Denaro'nun, 30 yıldır arandığı ve Kasım 2022'de Salvatore 'Canavar' Riina'nın ölümünden sonra 'patronların patronu' olduğuna inanılıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Messina Denaro'nun 'en önemli mafya lideri' olduğunu ve anavatanı Sicilya'da tutuklanmasının devletin organize suçla mücadelesinde 'büyük bir zafer' olduğunu söyledi.
Özel harekat komutanı Pasquale Angelosanto da, polis tarafından yayınlanan bir video açıklamasında, Denaro'nun 'tedavi için gittiği Palermo'daki bir sıhhi yapının içinde' yakalandığını söyledi.
BREAKING: Sicilian Mafia boss Matteo Messina Denaro, Italy's No. 1 fugitive who was on the run for three decades, has been arrested in Palermo. https://t.co/ukAM6jWqwA— AP Europe (@AP_Europe) January 16, 2023
Messina Denaro, İtalya'nın en çok arananlar listesinin bir numarasıydı ancak bilinen tek fotoğrafı 1990'ların başlarına aitti.
Denaro'nun, 'Cosa Nostra' olarak bilinen Sicilya mafyasını soruşturan yargıçlar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun öldürmesinden aylar sonra, 1993 yılında Roma, Milano ve Floransa'da 10 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıların arkasında olduğundan da şüpheleniliyor.
VIDEO. People clapping and cheering Carabinieri police in the streets of Palermo after the arrest of Italy's top mafia boss Matteo Messina Denaro after 30 years on the run - @repubblica pic.twitter.com/W6ptsXu7lL— Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 16, 2023
2015 yılında polis, Sicilya'daki bir çiftlikte bir kayanın altına küçük, katlanmış kağıt notların bırakıldığı 'pizzini' denen bir iletişim sistemi aracılığıyla Denaro'nun işbirlikçileriyle iletişim kurduğunu keşfettmişti.