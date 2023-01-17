https://sputniknews.com.tr/20230117/2022de-turist-sayisi-salgin-oncesi-rakamin-yuzde-63une-ulasti-1065853760.html

2022'de turist sayısı salgın öncesi rakamın yüzde 63'üne ulaştı

2022'de turist sayısı salgın öncesi rakamın yüzde 63'üne ulaştı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), bir yıl öncesine oranla iki kat artışla 2022'de tüm dünyada 900 milyondan fazla kişinin seyahat ettiğini... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T22:46+0300

2023-01-17T22:46+0300

2023-01-17T22:46+0300

turist

yaşam

pandemi

sayı

dünya

artış

kovid-19

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0e/1064562694_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_24ce6b486d5331a26621ff1c94c38b72.jpg

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan BMDTÖ, 2022 yılı turizm verileri raporunu açıkladı.Raporda, dünyanın tüm bölgelerinde turist sayısında artış olduğu, yaklaşık 1.5 milyar ile rekor kırılan salgın öncesindeki (2019) dünyadaki turist sayısıyla kıyaslama yapıldığında 2022'de 900 milyon ile yüzde 63'lük bir toparlanma olduğu belirtildi.Salgın öncesi rakamların yüzde 83'ünü yakalayan Ortadoğu, turizmde 2019 verilerine en çok yaklaşan bölge oldu.Geçen yıl 585 milyon ile en fazla turistin geldiği bölge olan Avrupa ise salgın öncesi rakamların yüzde 80'ine ulaştı.Bu oran Afrika ve Amerika'da yüzde 65, Asya ve Pasifik'te yüzde 23 seviyelerinde kaldı.Turistlerin daha temkinli bir tutum benimsemesi öngörülüyorRaporda, 2023 yılında turizme en çok etki edecek faktörlerden biri ekonomik kriz olarak gösterilerek, "Turistlerin, 2023'te daha az harcama, daha kısa yolculuklar ve daha yakın yerlere giderek daha temkinli bir tutum benimsemesi öngörülüyor" ifadesi kullanıldı.Dünya Turizm Örgütü'nün uzmanları, 2023 yılında dünyada turist sayısının ekonomik krizin gelişimine bağlı olarak salgın öncesi seviyelerin yüzde 80 ile yüzde 95'i arasında olacağı tahmininde bulundu.Diğer yandan BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, yaptığı değerlendirmede, "Küresel ekonomik durum ve devam eden jeopolitik belirsizlik gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalsak da 2023'e dünya turizmi için iyimser bir yıl olarak bakıyoruz" dedi.Pololikashvili, 2023'te ekonomik faktörlerin insanların seyahat etme alışkanlıklarına etki etmesinin beklendiğini, buna rağmen iç ve bölgesel turizmin güçleneceğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221128/yilin-ilk-10-ayinda-antalyayi-ziyaret-eden-turist-sayisi-13-milyonu-asti-1063766937.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

turist, pandemi, sayı, dünya, artış, kovid-19, koronavirüs