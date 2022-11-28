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Yılın ilk 10 ayında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 13 milyonu aştı
Yılın ilk 10 ayında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 13 milyonu aştı
Hava yoluyla gelen turist sayısının 1 Ocak-15 Kasım döneminde 13 milyon 3 bin 263'e ulaştığı Antalya, farklı ülkelerden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
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infografik
turizm
antalya il kültür ve turizm müdürlüğü
yabancı turist
rusya
antalya
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Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk 10 ayında Antalya'ya hava yoluyla 13 milyon 3 bin 263 turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde 8 milyon 812 bin 981 turistin geldiği kentte, bu yıl yüzde 48 artış kaydedildi. Antalya'yı ziyaret eden turistlerin ülkelerine göre ise Ruslar yine ilk sırada yer aldı. 10 ayda kente Rusya'dan yaklaşık 2.9 milyon turist geldi. Rusya'yı ise 2.7 milyon turistle Almanya, 1 milyon turistle de İngiltere takip etti. İlk 10'da yer alan ülkeler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, turizm, antalya il kültür ve turizm müdürlüğü, yabancı turist, rusya, antalya, инфографика
infografik, turizm, antalya il kültür ve turizm müdürlüğü, yabancı turist, rusya, antalya, инфографика

Yılın ilk 10 ayında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 13 milyonu aştı

11:54 28.11.2022 (güncellendi: 11:55 28.11.2022)
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Hava yoluyla gelen turist sayısının 1 Ocak-15 Kasım döneminde 13 milyon 3 bin 263'e ulaştığı Antalya, farklı ülkelerden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk 10 ayında Antalya'ya hava yoluyla 13 milyon 3 bin 263 turist geldi.
Geçen yılın aynı döneminde 8 milyon 812 bin 981 turistin geldiği kentte, bu yıl yüzde 48 artış kaydedildi.
Antalya'yı ziyaret eden turistlerin ülkelerine göre ise Ruslar yine ilk sırada yer aldı. 10 ayda kente Rusya'dan yaklaşık 2.9 milyon turist geldi. Rusya'yı ise 2.7 milyon turistle Almanya, 1 milyon turistle de İngiltere takip etti.
İlk 10'da yer alan ülkeler, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik Yılın ilk 10 ayında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 13 milyonu aştı - Sputnik Türkiye
İnfografik Yılın ilk 10 ayında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 13 milyonu aştı - Sputnik Türkiye
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