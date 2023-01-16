https://sputniknews.com.tr/20230116/yumurtadan-dort-ayakli-civciv-cikti-1065781481.html

Yumurtadan dört ayaklı civciv çıktı

Yumurtadan dört ayaklı civciv çıktı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bir besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı, civciv tedaviye alındı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T08:55+0300

2023-01-16T08:55+0300

2023-01-16T08:55+0300

yaşam

civciv

kahramanmaraş

yumurta

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Kırsal Beyoğlu Mahallesi'nde, Tuğba Çakmak'ın kuluçka makinesine bıraktığı yumurtalardan 22 gün sonra civciv çıktı. Civcivlerden birinin yürümekte ve beslenmekte zorlandığını gören Çakmak, yavruyu kontrol ettiğinde 4 ayaklı olduğunu fark ederek durumu yakınlarına bildirdi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Oğuzhan Gemci, AA muhabirine, civcivin sağlığına kavuşması için yavrunun genel bakımlarının yapılacağını belirtti.Civcivin fazla ayaklarının operasyonla alınacağını aktaran Gemci, "Hayvanın fazla olan ayakları nedeniyle arkada tarafında ağırlık oluşuyor. Bu nedenle civcivimiz dengesini sağlayamıyor ve yürümekte güçlük çekiyor. Bu durum literatürde 'polimelia' olarak bilinir ve on binde bir gözlenir" diye konuştu.Besici Çakmak da yumurtalara bakmak için geldiğinde, çıkan civcivlerden birinin ayağa kalkamadığını ve kontrol ettiğinde 4 ayaklı olduğunu fark ettiğini söyledi.Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını ifade eden Çakmak, civcivi, sağlığına kavuşması için yetkililere teslim etmeye karar verdiğini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221216/3-ayakli-dunyaya-gelen-civcive-10-kati-fiyat-teklif-edildi-ileride-ameliyatla-aldiracagiz-1064671328.html

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