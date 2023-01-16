https://sputniknews.com.tr/20230116/ukraynadan-gelen-yuk-gemisi-istanbul-bogazinda-karaya-oturdu-bogaz-trafigi-askiya-alindi-1065780079.html
Ukrayna'dan gelen yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu: Boğaz trafiği askıya alındı
Ukrayna'dan gelen yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu: Boğaz trafiği askıya alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisinin Umuryeri’nde... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T07:55+0300
2023-01-16T07:55+0300
2023-01-16T08:00+0300
türkiye
istanbul
istanbul boğazı
yük gemisi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
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istanbul, istanbul boğazı, yük gemisi
istanbul, istanbul boğazı, yük gemisi
Ukrayna'dan gelen yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu: Boğaz trafiği askıya alındı
07:55 16.01.2023 (güncellendi: 08:00 16.01.2023) Abone ol
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisinin Umuryeri’nde karaya oturduğu bildirildi. Kaza nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.