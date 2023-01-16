Ukrayna'dan gelen yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu: Boğaz trafiği askıya alındı

© Sputnik / Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisinin Umuryeri’nde karaya oturduğu bildirildi. Kaza nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.