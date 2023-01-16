https://sputniknews.com.tr/20230116/tgb-kilicdaroglunu-abd-buyukelciligi-onunde-protesto-etti--1065800898.html

TGB, Kılıçdaroğlu'nu ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti

TGB, Kılıçdaroğlu'nu ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti

Türkiye Gençlik Birliği ABD Büyükelçiliği önünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TSK’nın yönetim kademesine yönelik sözlerine tepki gösterdi... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T15:23+0300

2023-01-16T15:23+0300

2023-01-16T15:23+0300

politika

abd

türkiye

türkiye gençlik birliği (tgb)

protesto

tsk

recep tayyip erdoğan

büyükelçilik

büyükelçilik binası

ittifak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışlayan TSK’nın yönetim kademesine yönelik “Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak" sözlerine TGB üyeleri ABD Büyükelçiliği önünde tepki gösterdi.ABD Elçiliği önüne gelen TGB üyeleri yanlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD üniforması giydirilmiş maketini taşıdılar. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ‘Altılı masa toplantılarını burada yapsın’ CHP'nin de içinde yer aldığı altılı masaya yönelikte eleştiriler yönelten Çetin “Hiç kendinizi yormayın. Bir sonraki toplantınızı gelin ABD Büyükelçiliği’nde yapın. Nasıl olsa talimatlar buradan geliyor, hepiniz de kuyruğa giriyorsunuz. İşte sizin genel merkeziniz. Altılı Masa’nın genel merkezi: ABD Büyükelçiliği” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230112/icisleri-bakani-soyludan-kilicdarogluna-komuta-kademesi-tepkisi-bir-ruh-sagligi-problemi-var-1065671647.html

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abd, türkiye, türkiye gençlik birliği (tgb), protesto, tsk, recep tayyip erdoğan, büyükelçilik, büyükelçilik binası, ittifak