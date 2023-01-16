https://sputniknews.com.tr/20230116/tgb-kilicdaroglunu-abd-buyukelciligi-onunde-protesto-etti--1065800898.html
TGB, Kılıçdaroğlu'nu ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti
TGB, Kılıçdaroğlu'nu ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti
Türkiye Gençlik Birliği ABD Büyükelçiliği önünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TSK’nın yönetim kademesine yönelik sözlerine tepki gösterdi... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T15:23+0300
2023-01-16T15:23+0300
2023-01-16T15:23+0300
politika
abd
türkiye
türkiye gençlik birliği (tgb)
protesto
tsk
recep tayyip erdoğan
büyükelçilik
büyükelçilik binası
ittifak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışlayan TSK’nın yönetim kademesine yönelik “Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak" sözlerine TGB üyeleri ABD Büyükelçiliği önünde tepki gösterdi.ABD Elçiliği önüne gelen TGB üyeleri yanlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD üniforması giydirilmiş maketini taşıdılar. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ‘Altılı masa toplantılarını burada yapsın’ CHP'nin de içinde yer aldığı altılı masaya yönelikte eleştiriler yönelten Çetin “Hiç kendinizi yormayın. Bir sonraki toplantınızı gelin ABD Büyükelçiliği’nde yapın. Nasıl olsa talimatlar buradan geliyor, hepiniz de kuyruğa giriyorsunuz. İşte sizin genel merkeziniz. Altılı Masa’nın genel merkezi: ABD Büyükelçiliği” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230112/icisleri-bakani-soyludan-kilicdarogluna-komuta-kademesi-tepkisi-bir-ruh-sagligi-problemi-var-1065671647.html
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abd, türkiye, türkiye gençlik birliği (tgb), protesto, tsk, recep tayyip erdoğan, büyükelçilik, büyükelçilik binası, ittifak
abd, türkiye, türkiye gençlik birliği (tgb), protesto, tsk, recep tayyip erdoğan, büyükelçilik, büyükelçilik binası, ittifak
TGB, Kılıçdaroğlu'nu ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti
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Türkiye Gençlik Birliği ABD Büyükelçiliği önünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TSK’nın yönetim kademesine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun ABD üniformalı maketini taşıyan TGB üyeleri altılı masanın ABD’den talimat aldığını iddia etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışlayan TSK’nın yönetim kademesine yönelik “Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak" sözlerine TGB üyeleri ABD Büyükelçiliği önünde tepki gösterdi.
ABD Elçiliği önüne gelen TGB üyeleri yanlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD üniforması giydirilmiş maketini taşıdılar.
TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Askere düşmanlık, düşmana askerliktir. İşte düşmanın kurşun askeri olmuş Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun şahsında, ABD’nin Türk ordusunu hedefe koyan operasyonunun bütün memurlarını sahibine, yani Amerika’ya iade etmeye geldik. Alın kuklalarınızı, istediğiniz gibi oynatın. Üzerinde Amerikan bayrağı var. Neden? Çünkü Türk ordusuna düşman olanların taşıyabilecekleri tek bir bayrak vardır: O da Amerika bayrağıdır! YPG’nin, PKK’nın, FETÖ’nün, cümle Türkiye düşmanının efendisi odur”
‘Altılı masa toplantılarını burada yapsın’
CHP'nin de içinde yer aldığı altılı masaya yönelikte eleştiriler yönelten Çetin “Hiç kendinizi yormayın. Bir sonraki toplantınızı gelin ABD Büyükelçiliği’nde yapın. Nasıl olsa talimatlar buradan geliyor, hepiniz de kuyruğa giriyorsunuz. İşte sizin genel merkeziniz. Altılı Masa’nın genel merkezi: ABD Büyükelçiliği” dedi.