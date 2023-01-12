https://sputniknews.com.tr/20230112/icisleri-bakani-soyludan-kilicdarogluna-komuta-kademesi-tepkisi-bir-ruh-sagligi-problemi-var-1065671647.html

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Bir ruh sağlığı problemi var

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Bir ruh sağlığı problemi var

Bakan Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 2022'de 44 bin kaçak göçmen yakalandığını açıkladı. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun TSK komutasına dair sözleriyle ilgili... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T13:25+0300

2023-01-12T13:25+0300

2023-01-12T13:31+0300

süleyman soylu

kaçak göçmenler

kemal kılıçdaroğlu

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

politika

abd

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda düzenlenen '2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hem geçen seneyi değerlendireceklerini hem de bu yıl atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.İçişleri Bakanlığı görevi süresince Batı, küresel gelişmeler ve bunların Türkiye'nin güvenlik yüküne etkilerine ilişkin olumlu veya umut verici bir değişim olmadığını söyleyen Soylu, "Bilakis, sürekli olarak Batı'ya uyarılar yapmak zorunda kaldık. Bazen basın aracılığıyla, bazen uluslararası toplantılarda, heyet kabullerinde bu uyarıları bizzat yapmamıza rağmen hala Batı cephesinde yeni bir şey olmadığını hep beraber tespit ediyor ve görüyoruz" diye konuştu.Soylu, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin terör örgütlerine yönelik desteğine işaret ederek, "Trafik kazaları ve asayiş olayları hariç, Türkiye'nin neredeyse bütün güvenlik maliyeti, bu ülkelerin küresel olarak yaptıkları 'kontrollü hatalar' sebebiyledir" değerlendirmesinde bulundu.'ABD, terör ve şiddetin göç dalgası üreteceğini bilmiyor olabilir mi?'Çatışma ve şiddet ortamı nedeniyle Meksika'dan ABD'ye geçen göçmenlere dikkati çeken Soylu, şunları söyledi:ABD ve AB'ye: 'Yükselen Doğu ile rekabet edemeyeceklerini görüyorlar'Soylu, bu yüzden Avrupa ve ABD'nin küresel konulardaki eylemlerini 'kontrollü hata' olarak ifade ettiğini belirterek, "Bir stratejileri var. Yaşlandıklarını biliyorlar, nesillerinin ahlaki çöküntü içinde olduğunu biliyorlar, aile kavramlarının tamamen dağıldığının farkındalar, gelecekte yükselen Doğu ile rekabet edemeyeceklerini görüyorlar, onun için de asimetrik bir savaş sürdürüyorlar. Doğu'yu istikrarsızlaştırıp, sorunlarını Doğu'ya yıkıp, zengin olanın ayakta kalabilme ihtimali üzerine bir gelecek stratejisi kurmaya çalışıyorlar. Temel politikaları budur" dedi.'Türkiye dünya ortalamasının üstünde bir güvenlik maliyetini yüklenmiştir'Avrupa ve ABD'nin, bir el bombası gibi pimi çekip göçü, uyuşturucuyu, terörü, iç savaşları, darbeleri sürekli Doğu'ya fırlatıp sipere yattığını kaydeden Soylu, "Göçmen gemilerini limanlara yanaştırmamak, geri itme eylemleri, yabancı terörist savaşçılarını Orta Doğu'ya gönderip geri almamaları, kendi gençlerini uyuşturucudan korumamaları işte tam da bu tasvirin sahadaki gerçekliğidir" ifadesini kullandı.Soylu, Batı medeniyetinin geldiği noktanın "ölen ölür, kalan sağlar bizimdir" anlayışı olduğunu söyleyerek, "Bu tablo, 21. yüzyılı Türkiye açısından güvenlik anlamında tehditlerle dolu bir yüzyıl haline getirmiştir. Şunu her vatandaşımızın bilmesi lazım, Türkiye, dünya ortalamasının üstünde bir güvenlik maliyetini yüklenmiştir. Yaklaşık 2 bin kilometre kara sınırımız, dünyanın en sorunlu coğrafyalarından biriyle komşudur" dedi.'2022'de 126 terörist denizden kaçarken yakalandı'Bakan Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:'Profesyonellik oranı yüzde 100 olan 8 bin 500 personelimiz var'Sahil Güvenlik Komutanlığının toplam 107 kontrol bot alımından oluşan projesinin, dünya gemi inşa sektöründeki en büyük seri üretim projelerinden biri olarak görüldüğünü söyleyen Soylu, "Bu projeden şu ana kadar 35 kontrol botunu teslim aldık, diğerlerinin üretim süreci devam ediyor. 2022 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığımıza yeni insansız hava araçları aldık. Böylece keşif ve gözetleme kapasitemizi arttırdık" ifadelerini kullandı.Soylu, Sahil Güvenlik'in 15 Temmuz sonrası 5 bin 448 personeli bulunduğunu, profesyonellik oranının da yüzde 71 olduğunu hatırlatarak, "Bugün profesyonellik oranı yüzde 100 olan 8 bin 500 personelimiz var. Türkiye Yüzyılı için projeksiyonumuz, 2036 yılına kadar bu sayısı 17 bin 800'e ulaştırmaktır" dedi.'Denizlerimiz dünden daha önemlidir'Dünyadaki yenilik ve gelişmelerin, denizlerin önemini bir nebze bile azaltamayacağını vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu hakaret kabul edilemezdir'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesine yönelik sözlerine tepki gösteren Soylu, şunları kaydetti:Toplantıda Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcıları ve diğer yetkililer de hazır bulundu.Toplantıya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın farklı bölgelerdeki komutanları da video konferans yöntemiyle katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230110/kilicdaroglu-hazine-yardimini-kesmek-gibi-demokrasi-disi-uygulamalari-asla-kabul-etmiyoruz-1065590606.html

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süleyman soylu, kaçak göçmenler, kemal kılıçdaroğlu, türk silahlı kuvvetleri (tsk), abd, içişleri bakanlığı