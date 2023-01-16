https://sputniknews.com.tr/20230116/rusya-devlet-baskani-putin-ve-cumhurbaskani-erdogan-telefonda-gorustu--1065806102.html

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki durum, Türkiye Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve Rus... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T17:24+0300

2023-01-16T17:24+0300

2023-01-16T18:08+0300

politika

rusya

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre telefon görüşmesi sırasında Putin ve Erdoğan’ın, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması ve Rus tarım tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin anlaşmaların nasıl gerçekleştirilmekte olduklarını ele aldıkları belirtildi.İki liderin Ukrayna’ya ilişkin olarak ayrıca, başta yaralılar olmak üzere esir takası konusunu görüştükleri kaydedildi. Rusya ve Ukrayna arasında şimdiye dek gerçekleştirilen esir takaslarının bazılarında Erdoğan’ın doğrudan rol oynadığı biliniyor.Bunun yanında Putin ve Erdoğan’ın Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konusunu ele aldıkları ve Rusya, Türkiye ve Suriye temsilcilerinin katılacağı istişareler düzenlenmesi olasılığını görüştükleri belirtildi. Kremlin’in açıklamasına göre telefon görüşmeleri esnasında Putin ve Erdoğan, Rus gazının Avrupa’ya gönderimi için Türkiye’de bir gaz aktarım merkezi kurulması dahil olmak üzere iki ülkenin enerji alanında yaptıkları işbirliğinin öncelikli olduğunu da teyit ettiler. Kremlin’in açıklamasına göre Putin, Erdoğan ile görüşmesinde, ‘Ukrayna’ya silah ve teçhizat gönderimini artıran Batılı sponsorlarının desteği ile askeri eylemlerini yoğunlaştırma yolunu seçen Kiev rejiminin izlediği yıkıcı politikaya’ da dikkat çekti.Rusya Devlet Başkanı, ‘Kiev’in bu ikiyüzlü politikalarının örneklerinden birinin, Rusya’nın Ortodoks Noeli’nde ateşkes ilan edilmesi yönündeki teklifini kabul etmemiş olması olduğunu’ belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye arabulucu ve kolaylaştırıcılık yapmaya hazır Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye’de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.

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