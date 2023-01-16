https://sputniknews.com.tr/20230116/pique-eski-sevgilisi-shakiranin-intikam-sarkisina-konu-olan-twingoyla-video-paylasti-1065795618.html

Pique, eski sevgilisi Shakira'nın intikam şarkısına konu olan Twingo'yla video paylaştı

Pique, eski sevgilisi Shakira'nın intikam şarkısına konu olan Twingo'yla video paylaştı

Ünlü şarkıcı Shakira ile 11 yıllık birlikteliği geçen yılki aldatma iddialarının ardından sona eren ünlü futbolcu Gerard Pique, Shakira'nın gündeme oturan... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T13:48+0300

2023-01-16T13:48+0300

2023-01-16T14:09+0300

yaşam

shakira

gerard pique

cadı

renault

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Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz hafa yayınladığı ayrılık temalı şarkı, sanatçının geçtiğimiz yıl ayrıldığı 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique'e dair bir intikam şarkısı olduğu şeklinde yorumlandı.'Sessions 53' isimli şarkının hedef aldığı eski sevgili Gerard Pique, şarkıda geçen 'Ferrari'yi Twingo'yla değiştin' sözlerine bir video ile cevap verdi.Yayınladığı videoda Pique, Barselona'daki işine giderken 'ekonomik' olarak sınıflandırılan Renault Twingo otomobilini gösterişli araçların arasına mutlu bir şekilde park ederken görülüyor.Pique daha önce de, şarkıda atıfta bulunulan saat firması Casio ile sponsorluk anlaşmasına vardığını açıklamış, katıldığı bir canlı yayına kolunda Casio marka saatle çıkarak, "Bu saat ömürlüktür" demişti.Pique'in annesine cadı kostümlü göndermeÖte yandan İspanyol basını, Shakira'nın evinin balkonuna yerleştirdiği cadı kostümlü mankene de dikkatleri çekti. Pique'in annesi Montserrat Bernabéu'nün birbirine komşu evlerde yaşayan sanatçı, şarkı sözlerinde 'Kayınvalidemi bana komşu olarak bıraktın' ifadelerine yer vermişti. Gazeteci Marc Leirado Millan, İspanyol şov programı Mas Vale Tarde'ye yaptığı açıklamada, "Anne Bernabéu, Shakira'nın evindeki personelden kendi evine bakan cadıyı başka bir yöne çevirmesini istedi" dedi.'Şarkıyı evde son ses dinliyor'İddialara göre Shakira, şarkının yayınlanmasından bu yana şarkıyı evinde son sesle dinliyor.Anne Bernabéu'nün oğlunun yeni ilişkisini çabucak kabullenmiş olması nedeniyle Shakira ile arasının açıldığı belirtiliyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, anne Bernabéu'nün evinden de görülebilen cadı kostümlü mankene dair şu ifadeler kullanıldı:Pique'in yeni sevgilisi Clara Chia Mart'ı henüz Shakira ile ayrılmadan önce evinde ağırladığı ortaya çıkmıştı.Haziran ayında 11 yıllık ilişkilerini sonlandıran Pique ve Shakira ikilisinin, Milan (9) ve Shasha (7) isimli iki çocukları bulunuyor.Shakira'ya 'kadın düşmanlığı' eleştirisiShakira'nın yayınladığı şarkıya eleştiriler de gelmedi değil. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Shakira'nın "Ben iki tane 22'lik ederim", "Ferrari'yi Twingo'yla değiştin", "Rolex'i Casio ile değiştin" sözleriyle Pique'in yeni sevgilisini hedef almasını 'kadın düşmanlığı' ile tanımladı:

https://sputniknews.com.tr/20230115/piqueden-shakiranin-sarkisina-saat-markali-gonderme-bu-saat-omurluktur-1065761763.html

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shakira, gerard pique, cadı, renault