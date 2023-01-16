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https://sputniknews.com.tr/20230116/pique-eski-sevgilisi-shakiranin-intikam-sarkisina-konu-olan-twingoyla-video-paylasti-1065795618.html
Pique, eski sevgilisi Shakira'nın intikam şarkısına konu olan Twingo'yla video paylaştı
Pique, eski sevgilisi Shakira'nın intikam şarkısına konu olan Twingo'yla video paylaştı
Ünlü şarkıcı Shakira ile 11 yıllık birlikteliği geçen yılki aldatma iddialarının ardından sona eren ünlü futbolcu Gerard Pique, Shakira'nın gündeme oturan... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T13:48+0300
2023-01-16T14:09+0300
yaşam
shakira
gerard pique
cadı
renault
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Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz hafa yayınladığı ayrılık temalı şarkı, sanatçının geçtiğimiz yıl ayrıldığı 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique'e dair bir intikam şarkısı olduğu şeklinde yorumlandı.'Sessions 53' isimli şarkının hedef aldığı eski sevgili Gerard Pique, şarkıda geçen 'Ferrari'yi Twingo'yla değiştin' sözlerine bir video ile cevap verdi.Yayınladığı videoda Pique, Barselona'daki işine giderken 'ekonomik' olarak sınıflandırılan Renault Twingo otomobilini gösterişli araçların arasına mutlu bir şekilde park ederken görülüyor.Pique daha önce de, şarkıda atıfta bulunulan saat firması Casio ile sponsorluk anlaşmasına vardığını açıklamış, katıldığı bir canlı yayına kolunda Casio marka saatle çıkarak, "Bu saat ömürlüktür" demişti.Pique'in annesine cadı kostümlü göndermeÖte yandan İspanyol basını, Shakira'nın evinin balkonuna yerleştirdiği cadı kostümlü mankene de dikkatleri çekti. Pique'in annesi Montserrat Bernabéu'nün birbirine komşu evlerde yaşayan sanatçı, şarkı sözlerinde 'Kayınvalidemi bana komşu olarak bıraktın' ifadelerine yer vermişti. Gazeteci Marc Leirado Millan, İspanyol şov programı Mas Vale Tarde'ye yaptığı açıklamada, "Anne Bernabéu, Shakira'nın evindeki personelden kendi evine bakan cadıyı başka bir yöne çevirmesini istedi" dedi.'Şarkıyı evde son ses dinliyor'İddialara göre Shakira, şarkının yayınlanmasından bu yana şarkıyı evinde son sesle dinliyor.Anne Bernabéu'nün oğlunun yeni ilişkisini çabucak kabullenmiş olması nedeniyle Shakira ile arasının açıldığı belirtiliyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, anne Bernabéu'nün evinden de görülebilen cadı kostümlü mankene dair şu ifadeler kullanıldı:Pique'in yeni sevgilisi Clara Chia Mart'ı henüz Shakira ile ayrılmadan önce evinde ağırladığı ortaya çıkmıştı.Haziran ayında 11 yıllık ilişkilerini sonlandıran Pique ve Shakira ikilisinin, Milan (9) ve Shasha (7) isimli iki çocukları bulunuyor.Shakira'ya 'kadın düşmanlığı' eleştirisiShakira'nın yayınladığı şarkıya eleştiriler de gelmedi değil. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Shakira'nın "Ben iki tane 22'lik ederim", "Ferrari'yi Twingo'yla değiştin", "Rolex'i Casio ile değiştin" sözleriyle Pique'in yeni sevgilisini hedef almasını 'kadın düşmanlığı' ile tanımladı:
https://sputniknews.com.tr/20230115/piqueden-shakiranin-sarkisina-saat-markali-gonderme-bu-saat-omurluktur-1065761763.html
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shakira, gerard pique, cadı, renault

Pique, eski sevgilisi Shakira'nın intikam şarkısına konu olan Twingo'yla video paylaştı

13:48 16.01.2023 (güncellendi: 14:09 16.01.2023)
© AP Photo / Greg AllenShakira ve Gerard Pique
Shakira ve Gerard Pique - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Greg Allen
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Ünlü şarkıcı Shakira ile 11 yıllık birlikteliği geçen yılki aldatma iddialarının ardından sona eren ünlü futbolcu Gerard Pique, Shakira'nın gündeme oturan şarkısında geçen otomobili sürerken çekilmiş bir video yayınladı.
Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz hafa yayınladığı ayrılık temalı şarkı, sanatçının geçtiğimiz yıl ayrıldığı 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique'e dair bir intikam şarkısı olduğu şeklinde yorumlandı.
'Sessions 53' isimli şarkının hedef aldığı eski sevgili Gerard Pique, şarkıda geçen 'Ferrari'yi Twingo'yla değiştin' sözlerine bir video ile cevap verdi.
Yayınladığı videoda Pique, Barselona'daki işine giderken 'ekonomik' olarak sınıflandırılan Renault Twingo otomobilini gösterişli araçların arasına mutlu bir şekilde park ederken görülüyor.
Pique daha önce de, şarkıda atıfta bulunulan saat firması Casio ile sponsorluk anlaşmasına vardığını açıklamış, katıldığı bir canlı yayına kolunda Casio marka saatle çıkarak, "Bu saat ömürlüktür" demişti.
Shakira ve Gerard Pique - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
DÜNYA
Pique'den Shakira'nın yeni şarkısına gönderme: 'Bu saat ömürlüktür'
Dün, 11:14

Pique'in annesine cadı kostümlü gönderme

Öte yandan İspanyol basını, Shakira'nın evinin balkonuna yerleştirdiği cadı kostümlü mankene de dikkatleri çekti. Pique'in annesi Montserrat Bernabéu'nün birbirine komşu evlerde yaşayan sanatçı, şarkı sözlerinde 'Kayınvalidemi bana komşu olarak bıraktın' ifadelerine yer vermişti.
Gazeteci Marc Leirado Millan, İspanyol şov programı Mas Vale Tarde'ye yaptığı açıklamada, "Anne Bernabéu, Shakira'nın evindeki personelden kendi evine bakan cadıyı başka bir yöne çevirmesini istedi" dedi.

'Şarkıyı evde son ses dinliyor'

İddialara göre Shakira, şarkının yayınlanmasından bu yana şarkıyı evinde son sesle dinliyor.
Anne Bernabéu'nün oğlunun yeni ilişkisini çabucak kabullenmiş olması nedeniyle Shakira ile arasının açıldığı belirtiliyor.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, anne Bernabéu'nün evinden de görülebilen cadı kostümlü mankene dair şu ifadeler kullanıldı:
"Anlaşılan, Shakira kayınvalidesinin evinin karşısındaki balkona bir cadı figürü koymuş. İşte böyle devam et kızım."
"(Pique ile Shakira arasında) sadakatsizliğin yanı sıra gerçekten kötü bir şeyler daha yaşanmış olmalı. Çünkü Shakira onları, 'cadıyı' doğrudan hedef alıyor ve şarkıyı tam sesle dinliyor. Ona ne yaptıklarını merak ediyorum."
Pique'in yeni sevgilisi Clara Chia Mart'ı henüz Shakira ile ayrılmadan önce evinde ağırladığı ortaya çıkmıştı.
Haziran ayında 11 yıllık ilişkilerini sonlandıran Pique ve Shakira ikilisinin, Milan (9) ve Shasha (7) isimli iki çocukları bulunuyor.

Shakira'ya 'kadın düşmanlığı' eleştirisi

Shakira'nın yayınladığı şarkıya eleştiriler de gelmedi değil. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Shakira'nın "Ben iki tane 22'lik ederim", "Ferrari'yi Twingo'yla değiştin", "Rolex'i Casio ile değiştin" sözleriyle Pique'in yeni sevgilisini hedef almasını 'kadın düşmanlığı' ile tanımladı:
"Yeni Shakira şarkısı, içselleştirilmiş kadın düşmanlığını ve acı bir boşanmışlığı haykırıyor. Bırak gitsin yahu."
"Shakira, eski sevgilisinin yeni sevgilisini 'Casio için Rolex'i değiştirin' ifadesiyle aşağılayarak kendini nesneleştiriyor. Biz insanız, nesne değiliz. Başka bir kadına kötü davranmanın güçlendirici hiçbir tarafı yoktur. İnsan ayrılmayı da bilmeli."
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