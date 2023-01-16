Pique, eski sevgilisi Shakira'nın intikam şarkısına konu olan Twingo'yla video paylaştı
13:48 16.01.2023 (güncellendi: 14:09 16.01.2023)
© AP Photo / Greg AllenShakira ve Gerard Pique
© AP Photo / Greg Allen
Ünlü şarkıcı Shakira ile 11 yıllık birlikteliği geçen yılki aldatma iddialarının ardından sona eren ünlü futbolcu Gerard Pique, Shakira'nın gündeme oturan şarkısında geçen otomobili sürerken çekilmiş bir video yayınladı.
Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz hafa yayınladığı ayrılık temalı şarkı, sanatçının geçtiğimiz yıl ayrıldığı 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique'e dair bir intikam şarkısı olduğu şeklinde yorumlandı.
'Sessions 53' isimli şarkının hedef aldığı eski sevgili Gerard Pique, şarkıda geçen 'Ferrari'yi Twingo'yla değiştin' sözlerine bir video ile cevap verdi.
Yayınladığı videoda Pique, Barselona'daki işine giderken 'ekonomik' olarak sınıflandırılan Renault Twingo otomobilini gösterişli araçların arasına mutlu bir şekilde park ederken görülüyor.
GERARD PIQUÉ llega con un TWINGO y se la pela 🔥 pic.twitter.com/rAkof0RBsh— Mateu Alemany Font (@MPadremanyFont) January 15, 2023
Pique daha önce de, şarkıda atıfta bulunulan saat firması Casio ile sponsorluk anlaşmasına vardığını açıklamış, katıldığı bir canlı yayına kolunda Casio marka saatle çıkarak, "Bu saat ömürlüktür" demişti.
Pique'in annesine cadı kostümlü gönderme
Öte yandan İspanyol basını, Shakira'nın evinin balkonuna yerleştirdiği cadı kostümlü mankene de dikkatleri çekti. Pique'in annesi Montserrat Bernabéu'nün birbirine komşu evlerde yaşayan sanatçı, şarkı sözlerinde 'Kayınvalidemi bana komşu olarak bıraktın' ifadelerine yer vermişti.
Gazeteci Marc Leirado Millan, İspanyol şov programı Mas Vale Tarde'ye yaptığı açıklamada, "Anne Bernabéu, Shakira'nın evindeki personelden kendi evine bakan cadıyı başka bir yöne çevirmesini istedi" dedi.
🧙♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023
Shakira placed a witch doll in front of Pique's mother's house. pic.twitter.com/bS4Py9Z9Au— Pop Tingz (@ThePopTingz) January 14, 2023
'Şarkıyı evde son ses dinliyor'
İddialara göre Shakira, şarkının yayınlanmasından bu yana şarkıyı evinde son sesle dinliyor.
Que sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos? pic.twitter.com/NQVbRtihGv— Shakira (@shakira) January 15, 2023
Shakira tiene montada una fiesta en casa y ha salido al balcón a saludar a sus fans❤️.— Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) January 15, 2023
Información y vídeo de @MarcLeirado pic.twitter.com/SkDSREHzU9
Anne Bernabéu'nün oğlunun yeni ilişkisini çabucak kabullenmiş olması nedeniyle Shakira ile arasının açıldığı belirtiliyor.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, anne Bernabéu'nün evinden de görülebilen cadı kostümlü mankene dair şu ifadeler kullanıldı:
"Anlaşılan, Shakira kayınvalidesinin evinin karşısındaki balkona bir cadı figürü koymuş. İşte böyle devam et kızım."
"(Pique ile Shakira arasında) sadakatsizliğin yanı sıra gerçekten kötü bir şeyler daha yaşanmış olmalı. Çünkü Shakira onları, 'cadıyı' doğrudan hedef alıyor ve şarkıyı tam sesle dinliyor. Ona ne yaptıklarını merak ediyorum."
Pique'in yeni sevgilisi Clara Chia Mart'ı henüz Shakira ile ayrılmadan önce evinde ağırladığı ortaya çıkmıştı.
Haziran ayında 11 yıllık ilişkilerini sonlandıran Pique ve Shakira ikilisinin, Milan (9) ve Shasha (7) isimli iki çocukları bulunuyor.
Shakira'ya 'kadın düşmanlığı' eleştirisi
Shakira'nın yayınladığı şarkıya eleştiriler de gelmedi değil. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Shakira'nın "Ben iki tane 22'lik ederim", "Ferrari'yi Twingo'yla değiştin", "Rolex'i Casio ile değiştin" sözleriyle Pique'in yeni sevgilisini hedef almasını 'kadın düşmanlığı' ile tanımladı:
"Yeni Shakira şarkısı, içselleştirilmiş kadın düşmanlığını ve acı bir boşanmışlığı haykırıyor. Bırak gitsin yahu."
"Shakira, eski sevgilisinin yeni sevgilisini 'Casio için Rolex'i değiştirin' ifadesiyle aşağılayarak kendini nesneleştiriyor. Biz insanız, nesne değiliz. Başka bir kadına kötü davranmanın güçlendirici hiçbir tarafı yoktur. İnsan ayrılmayı da bilmeli."