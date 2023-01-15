https://sputniknews.com.tr/20230115/piqueden-shakiranin-sarkisina-saat-markali-gonderme-bu-saat-omurluktur-1065761763.html
Pique'den Shakira'nın yeni şarkısına gönderme: 'Bu saat ömürlüktür'
Pique'den Shakira'nın yeni şarkısına gönderme: 'Bu saat ömürlüktür'
Shakira'nın, son şarkısında kendisi ve kız arkadaşı Clara Chía Martí ile ilgili yaptığı üstü kapalı göndermelerin ardından eski futbolcu Gerard Pique, şarkıda... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T11:14+0300
2023-01-15T11:14+0300
2023-01-15T11:15+0300
dünya
shakira
gerard pique
şarkı
rolex
saat
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Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira, 2023'ün ilk popüler şarkısı olmaya aday yeni bir parça yayınladı. Ayrılık temalı şarkı, sanatçının geçtiğimiz yıl ayrıldığı 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique'e dair bir intikam şarkısı olduğu şeklinde yorumlandı.Shakira, “Music Sessions Vol. 53″te Pique'nin yeni kız arkadaşı ve kendisini saat ve araba firmalarıyla kıyaslayıp, "Bir Ferrari'yi Twingo ile değiştirdin. Bir Rolex'i Casio ile değiştirdin" demişti.Shakira'nın, üstü kapalı göndermelerin ardından eski futbolcu Gerard Pique, şarkıda atıfta bulunulan saat firması Casio ile sponsorluk anlaşmasına vardığını açıkladı.Pique, içerik üreticisi Ibai Llanos ile birlikte düzenlediği spor organizasyonu King's League'in Twitch yayınına kolunda Casio marka saatle çıkarak, "Bu saat ömürlüktür" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230113/pique-icin-intikam-sarkisi-mi-shakiranin-yeni-sarkisi-1065711585.html
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shakira, gerard pique, şarkı, rolex, saat
Pique'den Shakira'nın yeni şarkısına gönderme: 'Bu saat ömürlüktür'
11:14 15.01.2023 (güncellendi: 11:15 15.01.2023) Abone ol
Shakira'nın, son şarkısında kendisi ve kız arkadaşı Clara Chía Martí ile ilgili yaptığı üstü kapalı göndermelerin ardından eski futbolcu Gerard Pique, şarkıda atıfta bulunulan saat firması Casio ile sponsorluk anlaşmasına vardığını açıkladı.
Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira, 2023'ün ilk popüler şarkısı olmaya aday yeni bir parça yayınladı. Ayrılık temalı şarkı, sanatçının geçtiğimiz yıl ayrıldığı 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique'e dair bir intikam şarkısı olduğu şeklinde yorumlandı.
Shakira, “Music Sessions Vol. 53″te Pique'nin yeni kız arkadaşı ve kendisini saat ve araba firmalarıyla kıyaslayıp, "Bir Ferrari'yi Twingo ile değiştirdin. Bir Rolex'i Casio ile değiştirdin" demişti.
Shakira'nın, üstü kapalı göndermelerin ardından eski futbolcu Gerard Pique, şarkıda atıfta bulunulan saat firması Casio ile sponsorluk anlaşmasına vardığını açıkladı.
Pique, içerik üreticisi Ibai Llanos ile birlikte düzenlediği spor organizasyonu King's League'in Twitch yayınına kolunda Casio marka saatle çıkarak, "Bu saat ömürlüktür" dedi.