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https://sputniknews.com.tr/20230116/mehmet-ali-erbil-hastaneye-kaldirildi-1065782866.html
Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in Kuzey Kıbrıs'ta rahatsızlanarak ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T09:40+0300
2023-01-16T09:40+0300
yaşam
mehmet ali erbil
rahatsızlık
hastane
kıbrıs
kuzey kıbrıs
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı.Medyaradar'ın haberine göre, Erbil'in ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.Erbil'in sağlık durumu ile ilgili olarak hastane yetkileri herhangi bir açıklama yapmazken elde edilen bilgilerde üst solunum yolundan rahatsız olduğu ve hastanede müşahede altına alındığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221103/mehmet-ali-erbil-tiktokta-trollendi-ronaldo-ile-konustugunu-sandi-1063032416.html
kıbrıs
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mehmet ali erbil , rahatsızlık, hastane, kıbrıs, kuzey kıbrıs
mehmet ali erbil , rahatsızlık, hastane, kıbrıs, kuzey kıbrıs

Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

09:40 16.01.2023
© YouTube/Kanal DMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© YouTube/Kanal D
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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in Kuzey Kıbrıs'ta rahatsızlanarak ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.
2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı.
Medyaradar'ın haberine göre, Erbil'in ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Erbil'in sağlık durumu ile ilgili olarak hastane yetkileri herhangi bir açıklama yapmazken elde edilen bilgilerde üst solunum yolundan rahatsız olduğu ve hastanede müşahede altına alındığı öğrenildi.
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