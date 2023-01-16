https://sputniknews.com.tr/20230116/mehmet-ali-erbil-hastaneye-kaldirildi-1065782866.html

Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in Kuzey Kıbrıs'ta rahatsızlanarak ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T09:40+0300

2023-01-16T09:40+0300

2023-01-16T09:40+0300

yaşam

mehmet ali erbil

rahatsızlık

hastane

kıbrıs

kuzey kıbrıs

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı.Medyaradar'ın haberine göre, Erbil'in ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.Erbil'in sağlık durumu ile ilgili olarak hastane yetkileri herhangi bir açıklama yapmazken elde edilen bilgilerde üst solunum yolundan rahatsız olduğu ve hastanede müşahede altına alındığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221103/mehmet-ali-erbil-tiktokta-trollendi-ronaldo-ile-konustugunu-sandi-1063032416.html

kıbrıs

kuzey kıbrıs

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mehmet ali erbil , rahatsızlık, hastane, kıbrıs, kuzey kıbrıs