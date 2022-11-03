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https://sputniknews.com.tr/20221103/mehmet-ali-erbil-tiktokta-trollendi-ronaldo-ile-konustugunu-sandi-1063032416.html
Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta trollendi: Ronaldo ile konuştuğunu sandı
Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta trollendi: Ronaldo ile konuştuğunu sandı
Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayın yaparken sahte bir hesap tarafından 'trollendi'. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T15:59+0300
2022-11-03T16:02+0300
mehmet ali erbil
tiktok
yaşam
cristiano ronaldo
trolleme
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Hastalığının ardından yeniden toparlanan ve ekranlara çıkmaya başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta yaptığı canlı yayın sosyal medyada gündem oldu.Erbil, yayın sırasında ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu zannederek sahte bir hesap tarafından tuzağa düştü.Erbil, Ronaldo ile konuştuğunu sanarken sahte hesap ünlü futbolcunun videosunu kullandı.O anlarda çok heyecanlanan Erbil, izleyicilerden gelen uyarıları bile okumadı ve kandırıldığını anlayamadı.
https://sputniknews.com.tr/20220906/mehmet-ali-erbil-hakkinda-zorla-getirme-karari-1060861155.html
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mehmet ali erbil , tiktok, cristiano ronaldo, trolleme
mehmet ali erbil , tiktok, cristiano ronaldo, trolleme

Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta trollendi: Ronaldo ile konuştuğunu sandı

15:59 03.11.2022 (güncellendi: 16:02 03.11.2022)
© YouTube/Kanal DMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© YouTube/Kanal D
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Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayın yaparken sahte bir hesap tarafından 'trollendi'.
Hastalığının ardından yeniden toparlanan ve ekranlara çıkmaya başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta yaptığı canlı yayın sosyal medyada gündem oldu.
Erbil, yayın sırasında ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu zannederek sahte bir hesap tarafından tuzağa düştü.
Erbil, Ronaldo ile konuştuğunu sanarken sahte hesap ünlü futbolcunun videosunu kullandı.
O anlarda çok heyecanlanan Erbil, izleyicilerden gelen uyarıları bile okumadı ve kandırıldığını anlayamadı.
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