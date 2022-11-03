https://sputniknews.com.tr/20221103/mehmet-ali-erbil-tiktokta-trollendi-ronaldo-ile-konustugunu-sandi-1063032416.html

Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta trollendi: Ronaldo ile konuştuğunu sandı

Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta trollendi: Ronaldo ile konuştuğunu sandı

Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayın yaparken sahte bir hesap tarafından 'trollendi'. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T15:59+0300

2022-11-03T15:59+0300

2022-11-03T16:02+0300

mehmet ali erbil

tiktok

yaşam

cristiano ronaldo

trolleme

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Hastalığının ardından yeniden toparlanan ve ekranlara çıkmaya başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta yaptığı canlı yayın sosyal medyada gündem oldu.Erbil, yayın sırasında ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu zannederek sahte bir hesap tarafından tuzağa düştü.Erbil, Ronaldo ile konuştuğunu sanarken sahte hesap ünlü futbolcunun videosunu kullandı.O anlarda çok heyecanlanan Erbil, izleyicilerden gelen uyarıları bile okumadı ve kandırıldığını anlayamadı.

https://sputniknews.com.tr/20220906/mehmet-ali-erbil-hakkinda-zorla-getirme-karari-1060861155.html

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mehmet ali erbil , tiktok, cristiano ronaldo, trolleme