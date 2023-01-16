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Market çalışanları ile kavga etmişlerdi: Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Market çalışanları ile kavga etmişlerdi: Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
İstanbul Esenyurt'taki bir markette çalışanlarla müşteri arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T22:43+0300
2023-01-16T22:47+0300
türkiye
esenyurt
istanbul
market
kavga
gözaltı
tutuklama
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Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1157. Sokak'ta dün akşam bir zincir marketin şubesinde market çalışanları ile müşteri arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan Ayhan Y. ve Gülsüm Ç.'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.Öte yandan kavganın yaşandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerle market çalışanları arasında yaşanan arbede yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230115/esenyurtta-kasiyerle-musteri-arasinda-kavga-polisin-biber-gazi-kullandigi-olayda-2-gozalti-1065774787.html
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esenyurt, istanbul, market, kavga, gözaltı, tutuklama
esenyurt, istanbul, market, kavga, gözaltı, tutuklama

Market çalışanları ile kavga etmişlerdi: Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

22:43 16.01.2023 (güncellendi: 22:47 16.01.2023)
© İHAİstanbul Esenyurt'taki bir markette çalışanlarla müşteri arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İstanbul Esenyurt'taki bir markette çalışanlarla müşteri arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© İHA
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İstanbul Esenyurt'taki bir markette çalışanlarla müşteri arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1157. Sokak'ta dün akşam bir zincir marketin şubesinde market çalışanları ile müşteri arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan Ayhan Y. ve Gülsüm Ç.'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Öte yandan kavganın yaşandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerle market çalışanları arasında yaşanan arbede yer alıyor.
Esenyurt'ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
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Esenyurt'ta kasiyerle müşteri arasında kavga: Polisin biber gazı kullandığı olayda 2 gözaltı
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