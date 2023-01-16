https://sputniknews.com.tr/20230116/market-calisanlari-ile-kavga-etmislerdi-gozaltina-alinan-2-kisi-tutuklandi-1065814042.html

Market çalışanları ile kavga etmişlerdi: Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Market çalışanları ile kavga etmişlerdi: Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

İstanbul Esenyurt'taki bir markette çalışanlarla müşteri arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T22:43+0300

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türkiye

esenyurt

istanbul

market

kavga

gözaltı

tutuklama

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Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1157. Sokak'ta dün akşam bir zincir marketin şubesinde market çalışanları ile müşteri arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan Ayhan Y. ve Gülsüm Ç.'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.Öte yandan kavganın yaşandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerle market çalışanları arasında yaşanan arbede yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230115/esenyurtta-kasiyerle-musteri-arasinda-kavga-polisin-biber-gazi-kullandigi-olayda-2-gozalti-1065774787.html

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esenyurt, istanbul, market, kavga, gözaltı, tutuklama