https://sputniknews.com.tr/20230115/esenyurtta-kasiyerle-musteri-arasinda-kavga-polisin-biber-gazi-kullandigi-olayda-2-gozalti-1065774787.html
Esenyurt'ta kasiyerle müşteri arasında kavga: Polisin biber gazı kullandığı olayda 2 gözaltı
Esenyurt'ta kasiyerle müşteri arasında kavga: Polisin biber gazı kullandığı olayda 2 gözaltı
Esenyurt’ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle olay sokağa taştı. Polis... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T22:03+0300
2023-01-15T22:03+0300
2023-01-15T22:09+0300
esenyurt
market
kavga
müşteri
türkiye
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Esenyurt'ta bir markette kasiyerle müşteri arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.Bağlarçeşme Mahallesi 1157. Sokak'ta bir zincir marketin şubesinde kasiyerle müşteri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Müşterinin yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken, polis uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayan grubu dağıtmak için biber gazı kullandı.Bölgede önlem amaçlı çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi devam ediyor.
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esenyurt, market, kavga, müşteri
esenyurt, market, kavga, müşteri
Esenyurt'ta kasiyerle müşteri arasında kavga: Polisin biber gazı kullandığı olayda 2 gözaltı
22:03 15.01.2023 (güncellendi: 22:09 15.01.2023) Abone ol
Esenyurt’ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle olay sokağa taştı. Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. kavgaya karışan 2 kişi ise gözaltına alındı.
Esenyurt'ta bir markette kasiyerle müşteri arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.
Bağlarçeşme Mahallesi 1157. Sokak'ta bir zincir marketin şubesinde kasiyerle müşteri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Müşterinin yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken, polis uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayan grubu dağıtmak için biber gazı kullandı.
Bölgede önlem amaçlı çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi devam ediyor.