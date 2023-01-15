https://sputniknews.com.tr/20230115/esenyurtta-kasiyerle-musteri-arasinda-kavga-polisin-biber-gazi-kullandigi-olayda-2-gozalti-1065774787.html

Esenyurt'ta kasiyerle müşteri arasında kavga: Polisin biber gazı kullandığı olayda 2 gözaltı

Esenyurt'ta kasiyerle müşteri arasında kavga: Polisin biber gazı kullandığı olayda 2 gözaltı

Esenyurt’ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle olay sokağa taştı. Polis... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T22:03+0300

2023-01-15T22:03+0300

2023-01-15T22:09+0300

esenyurt

market

kavga

müşteri

türkiye

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Esenyurt'ta bir markette kasiyerle müşteri arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.Bağlarçeşme Mahallesi 1157. Sokak'ta bir zincir marketin şubesinde kasiyerle müşteri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Müşterinin yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken, polis uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayan grubu dağıtmak için biber gazı kullandı.Bölgede önlem amaçlı çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi devam ediyor.

esenyurt

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esenyurt, market, kavga, müşteri