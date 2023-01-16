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Kuş Cenneti çöle döndü
Kuş Cenneti çöle döndü
Samsun'da beklenen yağışların düşmemesi UNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni de vurdu. Geçen sene su altında olan alanda şimdi çölü andıran... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T16:48+0300
2023-01-16T16:48+0300
yaşam
delta
kuş cenneti
samsun
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Sonbahar ve kış mevsimlerinde beklenen yağışların düşmemesi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni olumsuz etkiledi. Yer altı ve yer üstü sularıyla beslenemeyen deltada binlerce dönüm sulak alan kurudu. Tahmini 1 metre düşen su seviyesi, deltada korkutan manzaralar oluşturdu. 2 sene önce bu aylarda bol yağış düşmesiyle su yüzeyini tamamen eğrelti otu kaplamıştı. Aynı alan bu sene ise kurudu, toprakta çatlaklar meydana geldi.Yörükler Mahallesi sakini 50 yıldır balıkçı Ali Rıza Çelik, “Biz hep bu yakınlarda balıkçılık yapardık. Şimdi ise kurudu ve hep buralar mera oldu. Burada artık balıkçılık bitmek üzeredir. Kızılırmak Deltası’nda sulak alanlar göz göre göre yok oluyor. Buradaki durum iklim şartlarında dolayı oluyor. Buradaki suları yüksek tutmamız lazım. Balık verimi de oldukça düştü. Geçen sene sular çok iyiydi. Kar yağsa şu anda çok daha güzel olur. Tabiatımız güzel olur. Artık eski karlar yok” dedi.'Endişeliyiz'Yöre sakini Necati Kuş, “Kar yağışı olmadığı için deltada kuraklık hakim. Havalar şu anda sıcak gidiyor. Belki de mahsulleri sulamak gerekecek. Geçen yıl bu zamanlar delta ve çevresinde kar vardı. Delta şuan da suyun altındaydı. Koyunlarımız çayırda otluyor. Önümüzdeki yaz için endişeliyiz" diye konuştu.
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delta, kuş cenneti, samsun
delta, kuş cenneti, samsun

Kuş Cenneti çöle döndü

16:48 16.01.2023
© İHA / FURKAN ABREK ÜNALKuş Cenneti çöle döndü
Kuş Cenneti çöle döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© İHA / FURKAN ABREK ÜNAL
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Samsun'da beklenen yağışların düşmemesi UNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni de vurdu. Geçen sene su altında olan alanda şimdi çölü andıran görüntüler var.
Sonbahar ve kış mevsimlerinde beklenen yağışların düşmemesi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni olumsuz etkiledi. Yer altı ve yer üstü sularıyla beslenemeyen deltada binlerce dönüm sulak alan kurudu. Tahmini 1 metre düşen su seviyesi, deltada korkutan manzaralar oluşturdu. 2 sene önce bu aylarda bol yağış düşmesiyle su yüzeyini tamamen eğrelti otu kaplamıştı. Aynı alan bu sene ise kurudu, toprakta çatlaklar meydana geldi.
Yörükler Mahallesi sakini 50 yıldır balıkçı Ali Rıza Çelik, “Biz hep bu yakınlarda balıkçılık yapardık. Şimdi ise kurudu ve hep buralar mera oldu. Burada artık balıkçılık bitmek üzeredir. Kızılırmak Deltası’nda sulak alanlar göz göre göre yok oluyor. Buradaki durum iklim şartlarında dolayı oluyor. Buradaki suları yüksek tutmamız lazım. Balık verimi de oldukça düştü. Geçen sene sular çok iyiydi. Kar yağsa şu anda çok daha güzel olur. Tabiatımız güzel olur. Artık eski karlar yok” dedi.

'Endişeliyiz'

Yöre sakini Necati Kuş, “Kar yağışı olmadığı için deltada kuraklık hakim. Havalar şu anda sıcak gidiyor. Belki de mahsulleri sulamak gerekecek. Geçen yıl bu zamanlar delta ve çevresinde kar vardı. Delta şuan da suyun altındaydı. Koyunlarımız çayırda otluyor. Önümüzdeki yaz için endişeliyiz" diye konuştu.
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