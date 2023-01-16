https://sputniknews.com.tr/20230116/kus-cenneti-cole-dondu-1065805310.html

Kuş Cenneti çöle döndü

Kuş Cenneti çöle döndü

Samsun'da beklenen yağışların düşmemesi UNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni de vurdu. Geçen sene su altında olan alanda şimdi çölü andıran... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T16:48+0300

2023-01-16T16:48+0300

2023-01-16T16:48+0300

yaşam

delta

kuş cenneti

samsun

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Sonbahar ve kış mevsimlerinde beklenen yağışların düşmemesi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni olumsuz etkiledi. Yer altı ve yer üstü sularıyla beslenemeyen deltada binlerce dönüm sulak alan kurudu. Tahmini 1 metre düşen su seviyesi, deltada korkutan manzaralar oluşturdu. 2 sene önce bu aylarda bol yağış düşmesiyle su yüzeyini tamamen eğrelti otu kaplamıştı. Aynı alan bu sene ise kurudu, toprakta çatlaklar meydana geldi.Yörükler Mahallesi sakini 50 yıldır balıkçı Ali Rıza Çelik, “Biz hep bu yakınlarda balıkçılık yapardık. Şimdi ise kurudu ve hep buralar mera oldu. Burada artık balıkçılık bitmek üzeredir. Kızılırmak Deltası’nda sulak alanlar göz göre göre yok oluyor. Buradaki durum iklim şartlarında dolayı oluyor. Buradaki suları yüksek tutmamız lazım. Balık verimi de oldukça düştü. Geçen sene sular çok iyiydi. Kar yağsa şu anda çok daha güzel olur. Tabiatımız güzel olur. Artık eski karlar yok” dedi.'Endişeliyiz'Yöre sakini Necati Kuş, “Kar yağışı olmadığı için deltada kuraklık hakim. Havalar şu anda sıcak gidiyor. Belki de mahsulleri sulamak gerekecek. Geçen yıl bu zamanlar delta ve çevresinde kar vardı. Delta şuan da suyun altındaydı. Koyunlarımız çayırda otluyor. Önümüzdeki yaz için endişeliyiz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221020/1062510858.html

kuş cenneti

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