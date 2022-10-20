Sivas’ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül barajı çöle döndü

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"Sivas’ımızın içme suyunun büyük bir kısmı bu barajdan karşılanıyor fakat şu an çok az bir suyumuz kaldı" diyen Mustafa Yalçınkaya, "Yetkililer daha iyi bilir; fakat ben yaklaşık 1-2 hafta suyumuz kaldığını tahmin ediyorum. 2012 yılında bu baraj tamamen doluluk oranlarına ulaştı. Sonraki yıllarda yavaş yavaş geriledi. Geçtiğimiz kışta güzel yağışlar oldu ama fazla dolmadı. Geçen sene yüzde 30 oranında doluluk oluştu. Şu anda günden güne azalarak bu hali aldı" diye konuştu.