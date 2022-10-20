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Sivas’ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül barajı çöle döndü
Sivas’ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül barajı çöle döndü
Sivas’ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyor. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
sivas
içme suyu
baraj
su
kuraklık
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фото, sivas, içme suyu, baraj, su, kuraklık
фото, sivas, içme suyu, baraj, su, kuraklık

Sivas’ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül barajı çöle döndü

02:18 20.10.2022
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Sivas’ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyor.
© İHA / İHA-AW739743

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre olan Kolluca köyü yakınındaki 4 Eylül Barajı kuraklıktan nasibini aldı.

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre olan Kolluca köyü yakınındaki 4 Eylül Barajı kuraklıktan nasibini aldı. - Sputnik Türkiye
1/10
© İHA / İHA-AW739743

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre olan Kolluca köyü yakınındaki 4 Eylül Barajı kuraklıktan nasibini aldı.

© İHA / İHA-AW739743

Yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi gözle görülür derecede düştü.

Yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi gözle görülür derecede düştü. - Sputnik Türkiye
2/10
© İHA / İHA-AW739743

Yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi gözle görülür derecede düştü.

© İHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN-AW739743

Kent merkezinin içme suyunun bir kısmını karşılayan barajın yaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüsü ile şimdiki görüntüsü suyun ne kadar çekildiğini gözler önüne serdi.

Kent merkezinin içme suyunun bir kısmını karşılayan barajın yaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüsü ile şimdiki görüntüsü suyun ne kadar çekildiğini gözler önüne serdi. - Sputnik Türkiye
3/10
© İHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN-AW739743

Kent merkezinin içme suyunun bir kısmını karşılayan barajın yaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüsü ile şimdiki görüntüsü suyun ne kadar çekildiğini gözler önüne serdi.

© İHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN-AW739743

Kolluca köyü sakinlerinden Ömer Yalçınkaya, barajda su kalmadığını söyleyerek, “Bizim köyümüze yağmur yağmıyor, kuraklık oluyor. Bu yüzden barajımızda su kalmadı. Eskiden kar ve yağmur yağardı, sular bol olurdu. Şimdi bu derelerden su gelmiyor, eski mevsimler artık yok" dedi.

Kolluca köyü sakinlerinden Ömer Yalçınkaya, barajda su kalmadığını söyleyerek, “Bizim köyümüze yağmur yağmıyor, kuraklık oluyor. Bu yüzden barajımızda su kalmadı. Eskiden kar ve yağmur yağardı, sular bol olurdu. Şimdi bu derelerden su gelmiyor, eski mevsimler artık yok&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/10
© İHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN-AW739743

Kolluca köyü sakinlerinden Ömer Yalçınkaya, barajda su kalmadığını söyleyerek, “Bizim köyümüze yağmur yağmıyor, kuraklık oluyor. Bu yüzden barajımızda su kalmadı. Eskiden kar ve yağmur yağardı, sular bol olurdu. Şimdi bu derelerden su gelmiyor, eski mevsimler artık yok" dedi.

© İHA / İHA-AW739743

Yalçınkaya, "Burası, Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılıyor fakat barajda su kalmadı. Yağmur ve kar yağışı olursa baraj dolabilir. Göl daraldıkça su daha hızlı azalıyor fakat geniş olsa daha yavaş azalır. Bu baraj bir kere tamamen doldu, şimdilerde ise tamamen çekildi” şeklinde konuştu.

Yalçınkaya, &quot;Burası, Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılıyor fakat barajda su kalmadı. Yağmur ve kar yağışı olursa baraj dolabilir. Göl daraldıkça su daha hızlı azalıyor fakat geniş olsa daha yavaş azalır. Bu baraj bir kere tamamen doldu, şimdilerde ise tamamen çekildi” şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
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© İHA / İHA-AW739743

Yalçınkaya, "Burası, Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılıyor fakat barajda su kalmadı. Yağmur ve kar yağışı olursa baraj dolabilir. Göl daraldıkça su daha hızlı azalıyor fakat geniş olsa daha yavaş azalır. Bu baraj bir kere tamamen doldu, şimdilerde ise tamamen çekildi” şeklinde konuştu.

© İHA / İHA-AW739743

Barajın adeta çöle dönüştüğünü söyleyen köy sakinlerinden Mustafa Yalçınkaya ise, “Şu anda bulunduğumuz yerin normalde sularla kaplı olması gerekiyordu. Günümüzün sorunu kuraklık, 4 Eylül Barajı'mızı da vurdu. Gördüğünüz gibi suların çekildiği yerlerde derin çatlaklar oluştu, adeta çöle dönüştü" ifadelerini kullandı.

Barajın adeta çöle dönüştüğünü söyleyen köy sakinlerinden Mustafa Yalçınkaya ise, “Şu anda bulunduğumuz yerin normalde sularla kaplı olması gerekiyordu. Günümüzün sorunu kuraklık, 4 Eylül Barajı&#x27;mızı da vurdu. Gördüğünüz gibi suların çekildiği yerlerde derin çatlaklar oluştu, adeta çöle dönüştü&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
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© İHA / İHA-AW739743

Barajın adeta çöle dönüştüğünü söyleyen köy sakinlerinden Mustafa Yalçınkaya ise, “Şu anda bulunduğumuz yerin normalde sularla kaplı olması gerekiyordu. Günümüzün sorunu kuraklık, 4 Eylül Barajı'mızı da vurdu. Gördüğünüz gibi suların çekildiği yerlerde derin çatlaklar oluştu, adeta çöle dönüştü" ifadelerini kullandı.

© İHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN-AW739743

"Sivas’ımızın içme suyunun büyük bir kısmı bu barajdan karşılanıyor fakat şu an çok az bir suyumuz kaldı" diyen Mustafa Yalçınkaya, "Yetkililer daha iyi bilir; fakat ben yaklaşık 1-2 hafta suyumuz kaldığını tahmin ediyorum. 2012 yılında bu baraj tamamen doluluk oranlarına ulaştı. Sonraki yıllarda yavaş yavaş geriledi. Geçtiğimiz kışta güzel yağışlar oldu ama fazla dolmadı. Geçen sene yüzde 30 oranında doluluk oluştu. Şu anda günden güne azalarak bu hali aldı" diye konuştu.

&quot;Sivas’ımızın içme suyunun büyük bir kısmı bu barajdan karşılanıyor fakat şu an çok az bir suyumuz kaldı&quot; diyen Mustafa Yalçınkaya, &quot;Yetkililer daha iyi bilir; fakat ben yaklaşık 1-2 hafta suyumuz kaldığını tahmin ediyorum. 2012 yılında bu baraj tamamen doluluk oranlarına ulaştı. Sonraki yıllarda yavaş yavaş geriledi. Geçtiğimiz kışta güzel yağışlar oldu ama fazla dolmadı. Geçen sene yüzde 30 oranında doluluk oluştu. Şu anda günden güne azalarak bu hali aldı&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
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© İHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN-AW739743

"Sivas’ımızın içme suyunun büyük bir kısmı bu barajdan karşılanıyor fakat şu an çok az bir suyumuz kaldı" diyen Mustafa Yalçınkaya, "Yetkililer daha iyi bilir; fakat ben yaklaşık 1-2 hafta suyumuz kaldığını tahmin ediyorum. 2012 yılında bu baraj tamamen doluluk oranlarına ulaştı. Sonraki yıllarda yavaş yavaş geriledi. Geçtiğimiz kışta güzel yağışlar oldu ama fazla dolmadı. Geçen sene yüzde 30 oranında doluluk oluştu. Şu anda günden güne azalarak bu hali aldı" diye konuştu.

© İHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN-AW739743

Yalçınkaya, suyun idareli kullanılması gerektiğini söyleyerek, “Vatandaşlar suyu ellerinden geldiği kadar tasarruflu kullansınlar. Çünkü su insanlar için önemli bir yaşam kaynağı. İdareli kullanmaktan başka şansımız yok. Belediyenin de bu konuyla içme suyuyla alakalı bir çalışması var. Barajımıza da faydası olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yalçınkaya, suyun idareli kullanılması gerektiğini söyleyerek, “Vatandaşlar suyu ellerinden geldiği kadar tasarruflu kullansınlar. Çünkü su insanlar için önemli bir yaşam kaynağı. İdareli kullanmaktan başka şansımız yok. Belediyenin de bu konuyla içme suyuyla alakalı bir çalışması var. Barajımıza da faydası olmasını temenni ediyorum” dedi. - Sputnik Türkiye
8/10
© İHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN-AW739743

Yalçınkaya, suyun idareli kullanılması gerektiğini söyleyerek, “Vatandaşlar suyu ellerinden geldiği kadar tasarruflu kullansınlar. Çünkü su insanlar için önemli bir yaşam kaynağı. İdareli kullanmaktan başka şansımız yok. Belediyenin de bu konuyla içme suyuyla alakalı bir çalışması var. Barajımıza da faydası olmasını temenni ediyorum” dedi.

© İHA / İHA-AW739743

Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’na Hafik Pusat Özen Barajı’ndan su takviyesi yapılması amacıyla Sivas Belediyesi tarafından çalışma başlatılmış, projenin ilk etabının yüzde 32'si tamamlanmıştı.

Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’na Hafik Pusat Özen Barajı’ndan su takviyesi yapılması amacıyla Sivas Belediyesi tarafından çalışma başlatılmış, projenin ilk etabının yüzde 32&#x27;si tamamlanmıştı. - Sputnik Türkiye
9/10
© İHA / İHA-AW739743

Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’na Hafik Pusat Özen Barajı’ndan su takviyesi yapılması amacıyla Sivas Belediyesi tarafından çalışma başlatılmış, projenin ilk etabının yüzde 32'si tamamlanmıştı.

© İHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN-AW739743

Yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Pusat Özen Barajı ile 4 Eylül Barajı’nı birbirine bağlayan projenin 2023 yılının yaz aylarında bitmesi planlanıyor.

Yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Pusat Özen Barajı ile 4 Eylül Barajı’nı birbirine bağlayan projenin 2023 yılının yaz aylarında bitmesi planlanıyor. - Sputnik Türkiye
10/10
© İHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN-AW739743

Yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Pusat Özen Barajı ile 4 Eylül Barajı’nı birbirine bağlayan projenin 2023 yılının yaz aylarında bitmesi planlanıyor.

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