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https://sputniknews.com.tr/20230116/kongodaki-kilise-saldirisini-isid-ustlendi-1065776601.html
Kongo'daki kilise saldırısını IŞİD üstlendi
Kongo'daki kilise saldırısını IŞİD üstlendi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasindi kentinde kiliseye düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T00:34+0300
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dünya
kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
işid
işid saldırısı
bombalı saldırı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Uganda sınırında yer alan Kasindi kentindeki Protestan kilisesine düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi. Yetkililer, saldırıyı ilk etapta IŞİD bağlantılı Demokratik İttifak Güçleri’nin (ADF) düzenlediği üzerinde durduklarını ifade etmişti.Kilisede Pazar ayini sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230114/burkina-fasoda-camiye-saldiri-9-olu-1065737498.html
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kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, işid, işid saldırısı, bombalı saldırı, kilise
kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, işid, işid saldırısı, bombalı saldırı, kilise

Kongo'daki kilise saldırısını IŞİD üstlendi

00:34 16.01.2023 (güncellendi: 00:46 16.01.2023)
© AP Photo / KAREL PRINSLOOBM Konvoyu, Kongo
BM Konvoyu, Kongo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / KAREL PRINSLOO
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasindi kentinde kiliseye düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Uganda sınırında yer alan Kasindi kentindeki Protestan kilisesine düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi.
Yetkililer, saldırıyı ilk etapta IŞİD bağlantılı Demokratik İttifak Güçleri’nin (ADF) düzenlediği üzerinde durduklarını ifade etmişti.
Kilisede Pazar ayini sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.
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