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https://sputniknews.com.tr/20230114/burkina-fasoda-camiye-saldiri-9-olu-1065737498.html
Burkina Faso'da camiye saldırı: 9 ölü
Burkina Faso'da camiye saldırı: 9 ölü
Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T05:15+0300
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dünya
burkina faso
saldırı
cami
el kaide
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Burkina Faso'nun kuzeydoğusundaki Sahel bölgesinin Falagountou ilçesinde akşam saatlerinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin akşam namazı sırasında saldırdıkları ve olayda imam dahil 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Burkina Faso, 2015'ten beri El Kaide ve IŞİD bağlantılı örgütlerin artan saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230108/isidin-afganistan-koluna-operasyon-yilbasinda-saldiri-hazirligindaki-2-kisi-istanbulda-yakalandi-1065502559.html
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burkina faso, saldırı, cami, el kaide, işid
burkina faso, saldırı, cami, el kaide, işid

Burkina Faso'da camiye saldırı: 9 ölü

05:15 14.01.2023
© REUTERS / Hamany DaniexBurkina Faso
Burkina Faso - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© REUTERS / Hamany Daniex
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Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Burkina Faso'nun kuzeydoğusundaki Sahel bölgesinin Falagountou ilçesinde akşam saatlerinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendi.
Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin akşam namazı sırasında saldırdıkları ve olayda imam dahil 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Burkina Faso, 2015'ten beri El Kaide ve IŞİD bağlantılı örgütlerin artan saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
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