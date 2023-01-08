https://sputniknews.com.tr/20230108/isidin-afganistan-koluna-operasyon-yilbasinda-saldiri-hazirligindaki-2-kisi-istanbulda-yakalandi-1065502559.html

IŞİD'in Afganistan koluna operasyon: Yılbaşında saldırı hazırlığındaki 2 kişi İstanbul'da yakalandı

IŞİD'in Afganistan koluna operasyon: Yılbaşında saldırı hazırlığındaki 2 kişi İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da IŞİD'in Afganistan koluna yapılan operasyonda, ev yapımı patlayıcılar uzmanı olan ve bu konuda eğitimler veren 2 şüpheli yakalandı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T01:37+0300

2023-01-08T01:37+0300

2023-01-08T01:46+0300

işid

türkiye

saldırı

türkiye

reina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065502401_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e6ed08a9fb64de974cbe9b2e3c8bb950.jpg

İstanbul'da saldırı gerçekleştirecekleri belirlenen 2 IŞİD üyesi yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, örgütün Afganistan yapılanmasıyla bağlantılı olan, ev yapımı patlayıcılar uzmanı olarak nitelendirilen ve bu alanda eğitim veren Abu Maymuna kod isimli yabancı uyruklu K.Z.I'nın sosyal medya hesaplarından propaganda içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti.'Yılbaşında Reina saldırısına benzer bir eylem tasarlayan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı'Paylaşımlarında "kafir" olarak gösterilen ülkelere karşı saldırı talimatı veren ve Türkiye'yi de hedef gösteren zanlının birlikte hareket ettiği yabancı uyruklu A.M ile Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'daki gibi bir saldırı hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, bu şüphelilerin içinde bulunduğu aracı 31 Aralık 2022'de Başakşehir'de durdurmak istedi.Ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan 2 zanlının aracını, tekerlerine ateş ederek durdurdu. Yılbaşı günü eylem hazırlığında oldukları anlaşılan K.Z.I. ve A.M. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Z.I tutuklanırken, A.M'nin ise adli işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230107/istanbulda-yalniz-kurt-eylemi-hazirligindaki-teroriste-biat-videosu-ceken-isidli-yakalandi-1065486190.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işid, saldırı, türkiye, reina