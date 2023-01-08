https://sputniknews.com.tr/20230108/isidin-afganistan-koluna-operasyon-yilbasinda-saldiri-hazirligindaki-2-kisi-istanbulda-yakalandi-1065502559.html
IŞİD'in Afganistan koluna operasyon: Yılbaşında saldırı hazırlığındaki 2 kişi İstanbul'da yakalandı
IŞİD'in Afganistan koluna operasyon: Yılbaşında saldırı hazırlığındaki 2 kişi İstanbul'da yakalandı
İstanbul’da IŞİD'in Afganistan koluna yapılan operasyonda, ev yapımı patlayıcılar uzmanı olan ve bu konuda eğitimler veren 2 şüpheli yakalandı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T01:37+0300
2023-01-08T01:37+0300
2023-01-08T01:46+0300
işid
türkiye
saldırı
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reina
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İstanbul'da saldırı gerçekleştirecekleri belirlenen 2 IŞİD üyesi yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, örgütün Afganistan yapılanmasıyla bağlantılı olan, ev yapımı patlayıcılar uzmanı olarak nitelendirilen ve bu alanda eğitim veren Abu Maymuna kod isimli yabancı uyruklu K.Z.I'nın sosyal medya hesaplarından propaganda içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti.'Yılbaşında Reina saldırısına benzer bir eylem tasarlayan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı'Paylaşımlarında "kafir" olarak gösterilen ülkelere karşı saldırı talimatı veren ve Türkiye'yi de hedef gösteren zanlının birlikte hareket ettiği yabancı uyruklu A.M ile Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'daki gibi bir saldırı hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, bu şüphelilerin içinde bulunduğu aracı 31 Aralık 2022'de Başakşehir'de durdurmak istedi.Ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan 2 zanlının aracını, tekerlerine ateş ederek durdurdu. Yılbaşı günü eylem hazırlığında oldukları anlaşılan K.Z.I. ve A.M. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Z.I tutuklanırken, A.M'nin ise adli işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230107/istanbulda-yalniz-kurt-eylemi-hazirligindaki-teroriste-biat-videosu-ceken-isidli-yakalandi-1065486190.html
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işid, saldırı, türkiye, reina
işid, saldırı, türkiye, reina
IŞİD'in Afganistan koluna operasyon: Yılbaşında saldırı hazırlığındaki 2 kişi İstanbul'da yakalandı
01:37 08.01.2023 (güncellendi: 01:46 08.01.2023) Abone ol
İstanbul’da IŞİD'in Afganistan koluna yapılan operasyonda, ev yapımı patlayıcılar uzmanı olan ve bu konuda eğitimler veren 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da saldırı gerçekleştirecekleri belirlenen 2 IŞİD üyesi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, örgütün Afganistan yapılanmasıyla bağlantılı olan, ev yapımı patlayıcılar uzmanı olarak nitelendirilen ve bu alanda eğitim veren Abu Maymuna kod isimli yabancı uyruklu K.Z.I'nın sosyal medya hesaplarından propaganda içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti.
'Yılbaşında Reina saldırısına benzer bir eylem tasarlayan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı'
Paylaşımlarında "kafir" olarak gösterilen ülkelere karşı saldırı talimatı veren ve Türkiye'yi de hedef gösteren zanlının birlikte hareket ettiği yabancı uyruklu A.M ile Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'daki gibi bir saldırı hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, bu şüphelilerin içinde bulunduğu aracı 31 Aralık 2022'de Başakşehir'de durdurmak istedi.
Ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan 2 zanlının aracını, tekerlerine ateş ederek durdurdu. Yılbaşı günü eylem hazırlığında oldukları anlaşılan K.Z.I. ve A.M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Z.I tutuklanırken, A.M'nin ise adli işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.