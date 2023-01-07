https://sputniknews.com.tr/20230107/istanbulda-yalniz-kurt-eylemi-hazirligindaki-teroriste-biat-videosu-ceken-isidli-yakalandi-1065486190.html

İstanbul'da 'yalnız kurt' eylemi hazırlığındaki teröriste biat videosu çeken IŞİD'li yakalandı

İstanbul'da 'yalnız kurt' eylemi hazırlığındaki teröriste biat videosu çeken IŞİD'li yakalandı

İstanbul'da IŞİD'e biat videosu çeken ve 'yalnız kurtu' eylemi planlayan teröriste yardım edeceği belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T15:33+0300

2023-01-07T15:33+0300

2023-01-07T15:33+0300

türkiye

istanbul

operasyon

işid

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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak'ta yapılan operasyonda tutuklanan ve "yalnız kurt" eylemi düzenleyeceği belirlenen M.A'ya, planladığı saldırıda yardımcı olmak isteyen ve birlikte biat videosu çeken şüphelinin kimliğini belirledi.Ekipler, yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu F.M'yi Başakşehir ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.IŞİD'in yayın organları aracılığıyla ülkeye yönelik eylem yapılması, özellikle turistlerin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde saldırı gerçekleştirilmesi yönündeki propaganda içerikli paylaşımlarda bulunan ve tehdit içerikli video çeken şüphelinin M.A. olduğu tespit edilmiş, şüphelinin adresinde 2 Ocak'ta yapılan aramada, DEAŞ terör örgütünün sözde flama, bayrakları ve bunların yapımında kullanılan şablon, boya ve kalıplar ile M.A'nın planladığı "yalnız kurt" eyleminde kullanacağı bıçak, keser gibi materyaller ele geçirilmişti.Dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise zanlının eylem ve faaliyette bulunmak üzere yeni katılan bir şüpheliyi terör örgütüne biat ettirdiğine dair video bulunmuş, ele geçirilen dokümanlardan, şüphelinin ülkede bulunan yerli ve yabancı turistlere, turizm tesislerine yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenmişti.

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