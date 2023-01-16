https://sputniknews.com.tr/20230116/kahvehaneyi-basip-yanlis-kisiyi-oldurdu-1065785586.html

Kahvehaneyi basıp yanlış kişiyi öldürdü

Kahvehaneyi basıp yanlış kişiyi öldürdü

Sultangazi'de silahlı saldırgan, husumetlisinin oturduğu kahvehaneye girerek ateş açtı. Saldırıda olayla ilgisi olmayan 5 çocuk babası Mustafa Kandemir... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T10:57+0300

2023-01-16T10:57+0300

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türkiye

istanbul

sultangazi

silahlı saldırı

silahlı saldırgan

kahvehane

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İstanbul Sultangazi'de bulunan bir kahvehaneye ateş açan saldırgan yanlış kişiyi öldürdü.Olay, cuma günü saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, husumetlisinin kahvehanede oturduğunu duydu.Kahvehaneye giden şüpheli, belindeki tabancayı çıkararak içerideki husumetlisine ateş etti. Ancak kahvehanedekilerin müdahale için ayağa kalkmasından korkan şüpheli bu sefer hedef gözetmeden ateş etmeye başladı.Kurşunlardan biri olayla ilgisi bulunmayan 5 çocuk babası Mustafa Kandemir'in boynuna isabet etti. Saldırıda 2 kişi daha yaralandı. Şüpheli, 3 kişiyi yaraladıktan sonra kahveden çıkarak kaçmaya başladı. Kaçarken sağa sola ateş eden şüpheliyi bir kişi de kovaladı ancak yakalayamadı.

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istanbul, sultangazi, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, kahvehane