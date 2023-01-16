https://sputniknews.com.tr/20230116/izvestiya-bryanskta-bir-kadin-silah-ciplerini-termos-icinde-ukraynaya-gotururken-yakalandi-1065777690.html

İzvestiya: Bryansk'ta bir kadın, silah çiplerini termos içinde Ukrayna'ya götürürken yakalandı

İzvestiya: Bryansk'ta bir kadın, silah çiplerini termos içinde Ukrayna'ya götürürken yakalandı

Rus İzvestiya gazetesi, Bryansk kentinde bir kadının komposto dolu termosta gizlediği 50 silah üretim mikroçipini Ukrayna’ya götürmeye çalışırken gözaltına... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T05:00+0300

2023-01-16T05:00+0300

2023-01-16T05:00+0300

ukrayna krizi

belarus

ukrayna

bryansk

silah satışı

yakalama

mikroçip

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İzvestiya gazetesine konuşan bir kaynağın aktardıklarına göre Bryansk kentindeki şüpheli kadın, 12 Ocak'ta Bryansk'taki tren istasyonunda yapılan arama sırasında gözaltına alındı. Kadının üzerinde mikroçiplerinin dışında silah üretiminde kullanılan 50 mikroçipin yanı sıra 175 radyo bileşeni tespit edildi.Kaçak yükün Belarus ve Polonya üzerinden transit olarak Ukrayna'ya gitmek üzere yola çıkarıldığı düşünülüyor.Olayla ilgili olarak ceza davası açıldı.

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belarus, ukrayna, bryansk, silah satışı, yakalama, mikroçip