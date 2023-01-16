https://sputniknews.com.tr/20230116/izvestiya-bryanskta-bir-kadin-silah-ciplerini-termos-icinde-ukraynaya-gotururken-yakalandi-1065777690.html
İzvestiya: Bryansk'ta bir kadın, silah çiplerini termos içinde Ukrayna'ya götürürken yakalandı
İzvestiya: Bryansk'ta bir kadın, silah çiplerini termos içinde Ukrayna'ya götürürken yakalandı
Rus İzvestiya gazetesi, Bryansk kentinde bir kadının komposto dolu termosta gizlediği 50 silah üretim mikroçipini Ukrayna’ya götürmeye çalışırken gözaltına... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T05:00+0300
2023-01-16T05:00+0300
2023-01-16T05:00+0300
ukrayna krizi
belarus
ukrayna
bryansk
silah satışı
yakalama
mikroçip
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İzvestiya gazetesine konuşan bir kaynağın aktardıklarına göre Bryansk kentindeki şüpheli kadın, 12 Ocak'ta Bryansk'taki tren istasyonunda yapılan arama sırasında gözaltına alındı. Kadının üzerinde mikroçiplerinin dışında silah üretiminde kullanılan 50 mikroçipin yanı sıra 175 radyo bileşeni tespit edildi.Kaçak yükün Belarus ve Polonya üzerinden transit olarak Ukrayna'ya gitmek üzere yola çıkarıldığı düşünülüyor.Olayla ilgili olarak ceza davası açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230115/belarus-guvenlik-konseyi-minsk-ukrayna-tarafindan-her-turlu-kiskirtici-eyleme-hazir-1065774153.html
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belarus, ukrayna, bryansk, silah satışı, yakalama, mikroçip
belarus, ukrayna, bryansk, silah satışı, yakalama, mikroçip
İzvestiya: Bryansk'ta bir kadın, silah çiplerini termos içinde Ukrayna'ya götürürken yakalandı
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Rus İzvestiya gazetesi, Bryansk kentinde bir kadının komposto dolu termosta gizlediği 50 silah üretim mikroçipini Ukrayna’ya götürmeye çalışırken gözaltına alındığı bildirildi.
İzvestiya gazetesine konuşan bir kaynağın aktardıklarına göre Bryansk kentindeki şüpheli kadın, 12 Ocak'ta Bryansk'taki tren istasyonunda yapılan arama sırasında gözaltına alındı.
Kadının üzerinde mikroçiplerinin dışında silah üretiminde kullanılan 50 mikroçipin yanı sıra 175 radyo bileşeni tespit edildi.
Kaçak yükün Belarus ve Polonya üzerinden transit olarak Ukrayna'ya gitmek üzere yola çıkarıldığı düşünülüyor.
Olayla ilgili olarak ceza davası açıldı.