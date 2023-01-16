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İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü
İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının, aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a , 1-10 Ocak'ta yüzde 13,6'ya... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T10:33+0300
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fahrettin koca
hastane
hasta
randevu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının, aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19.9'a, 1-10 Ocak'ta yüzde 13.6'ya gerilediğini belirterek, "Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin." bilgisini verdi.Koca, sosyal medya hesabından, hastane randevularına ilişkin paylaşımda bulundu.Randevusuna hassasiyet gösterenlere teşekkürlerini ileten Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230115/teis-ilac-yokluklariyla-bas-edemez-hale-geldik-1065761893.html
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merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), e-nabız, fahrettin koca, hastane, hasta, randevu, iptal
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), e-nabız, fahrettin koca, hastane, hasta, randevu, iptal

İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü

10:33 16.01.2023
© AABolu- Hastane- Acil
Bolu- Hastane- Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının, aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a , 1-10 Ocak'ta yüzde 13,6'ya gerilediğini belirterek, "Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin." bilgisini verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının, aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19.9'a, 1-10 Ocak'ta yüzde 13.6'ya gerilediğini belirterek, "Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin." bilgisini verdi.
Koca, sosyal medya hesabından, hastane randevularına ilişkin paylaşımda bulundu.
Randevusuna hassasiyet gösterenlere teşekkürlerini ileten Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
"İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6'ya düştü. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin."
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