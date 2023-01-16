https://sputniknews.com.tr/20230116/iptal-edilmedigi-halde-gelinmeyen-hastane-randevusu-orani-dustu-1065783577.html
İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü
İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının, aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a , 1-10 Ocak'ta yüzde 13,6'ya... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T10:33+0300
2023-01-16T10:33+0300
2023-01-16T10:33+0300
türkiye
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
e-nabız
fahrettin koca
hastane
hasta
randevu
iptal
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının, aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19.9'a, 1-10 Ocak'ta yüzde 13.6'ya gerilediğini belirterek, "Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin." bilgisini verdi.Koca, sosyal medya hesabından, hastane randevularına ilişkin paylaşımda bulundu.Randevusuna hassasiyet gösterenlere teşekkürlerini ileten Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230115/teis-ilac-yokluklariyla-bas-edemez-hale-geldik-1065761893.html
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merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), e-nabız, fahrettin koca, hastane, hasta, randevu, iptal
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), e-nabız, fahrettin koca, hastane, hasta, randevu, iptal
İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının, aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a , 1-10 Ocak'ta yüzde 13,6'ya gerilediğini belirterek, "Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin." bilgisini verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının, aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19.9'a, 1-10 Ocak'ta yüzde 13.6'ya gerilediğini belirterek, "Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin." bilgisini verdi.
Koca, sosyal medya hesabından, hastane randevularına ilişkin paylaşımda bulundu.
Randevusuna hassasiyet gösterenlere teşekkürlerini ileten Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
"İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6'ya düştü. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin."