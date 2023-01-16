https://sputniknews.com.tr/20230116/imamoglu-duyurdu-istanbulda-2-bin-125-yeni-taksi-hizmette-1065802777.html

İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da 2 bin 125 yeni taksi hizmette

İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da 2 bin 125 yeni taksi hizmette

İstanbul’un taksi sorununu çözmek için ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ve 322 dolmuş taksiye dönüştürülüyor. İBB Başkanı İmamoğlu, 2 bin 125 taksinin... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T16:14+0300

2023-01-16T16:14+0300

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türkiye

ekrem imamoğlu

istanbul

taksi

dolmuş

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz kasım ayı toplantısında '2 bin 125 yeni taksi' teklifi kabul edildi. Kent genelinde bin 803 minibüs 322 dolmuş taksiye dönüştürülecek.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 2 bin 125 taksinin hizmete girdiğini duyurdu.İBB TV'nin paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, ''Yeni 2 bin 125 taksi hizmette. Daha çok taksi ve daha kaliteli hizmet için mücadeleye devam edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230112/istanbulda-kullanilacak-yeni-taksi-prototipi-tanitildi-yolcu-ve-sofor-icin-panik-butonu-bulunacak-1065678438.html

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