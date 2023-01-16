https://sputniknews.com.tr/20230116/imamoglu-duyurdu-istanbulda-2-bin-125-yeni-taksi-hizmette-1065802777.html
İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da 2 bin 125 yeni taksi hizmette
İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da 2 bin 125 yeni taksi hizmette
İstanbul’un taksi sorununu çözmek için ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ve 322 dolmuş taksiye dönüştürülüyor. İBB Başkanı İmamoğlu, 2 bin 125 taksinin... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T16:14+0300
2023-01-16T16:14+0300
2023-01-16T16:31+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
istanbul
taksi
dolmuş
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz kasım ayı toplantısında '2 bin 125 yeni taksi' teklifi kabul edildi. Kent genelinde bin 803 minibüs 322 dolmuş taksiye dönüştürülecek.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 2 bin 125 taksinin hizmete girdiğini duyurdu.İBB TV'nin paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, ''Yeni 2 bin 125 taksi hizmette. Daha çok taksi ve daha kaliteli hizmet için mücadeleye devam edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230112/istanbulda-kullanilacak-yeni-taksi-prototipi-tanitildi-yolcu-ve-sofor-icin-panik-butonu-bulunacak-1065678438.html
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ekrem imamoğlu, istanbul, taksi, dolmuş
ekrem imamoğlu, istanbul, taksi, dolmuş
İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da 2 bin 125 yeni taksi hizmette
16:14 16.01.2023 (güncellendi: 16:31 16.01.2023) Abone ol
İstanbul’un taksi sorununu çözmek için ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ve 322 dolmuş taksiye dönüştürülüyor. İBB Başkanı İmamoğlu, 2 bin 125 taksinin İstanbulluların hizmetine girdiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz kasım ayı toplantısında '2 bin 125 yeni taksi' teklifi kabul edildi. Kent genelinde bin 803 minibüs 322 dolmuş taksiye dönüştürülecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 2 bin 125 taksinin hizmete girdiğini duyurdu.
İBB TV'nin paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, ''Yeni 2 bin 125 taksi hizmette. Daha çok taksi ve daha kaliteli hizmet için mücadeleye devam edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.