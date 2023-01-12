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https://sputniknews.com.tr/20230112/istanbulda-kullanilacak-yeni-taksi-prototipi-tanitildi-yolcu-ve-sofor-icin-panik-butonu-bulunacak-1065678438.html
İstanbul'da kullanılacak yeni taksi prototipi tanıtıldı: Yolcu ve şoför için panik butonu bulunacak
İstanbul'da kullanılacak yeni taksi prototipi tanıtıldı: Yolcu ve şoför için panik butonu bulunacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafiğe çözüm bulmak amacıyla minibüs ve dolmuşlardan dönüşen ilk taksinin prototipini tanıttı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T15:46+0300
2023-01-12T15:46+0300
yaşam
istanbul
taksi
dolmuş
ukome
ibb
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UKOME'de alınan kararın ardından ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 dolmuş, taksiye dönüştürülecek. Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşen ilk prototipi İBB Bakırköy Hizmet Binası otoparkında tanıtıldı.Buna göre, araç içerisinde şoför için panik butonu bulunacak, basılması durumunda tepe lambasında 'S.O.S' ibaresi yer alacak. S.O.S yazısını gören, polis aracı durdurarak müdahalede bulunacak.Taksiler içerisinde kamera olacak, Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde taksi araç içi görüntüleri üzerinden denetim yapılacak. Taksiler, sarı taksi ücret tarifesinden yüzde 30 daha fazla ücret alacak. Eğer taksi şoförü, 3 kez suça karıştıysa taksi plakası dönüşümden önceki haline geri dönecek.
https://sputniknews.com.tr/20230111/istanbulda-taksici-unuttugu-telefonu-icin-turistten-100-dolar-istedi-1065625003.html
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istanbul, taksi, dolmuş, ukome, ibb
istanbul, taksi, dolmuş, ukome, ibb

İstanbul'da kullanılacak yeni taksi prototipi tanıtıldı: Yolcu ve şoför için panik butonu bulunacak

15:46 12.01.2023
© İHA / DENİZ ZEYBEKİstanbul'da kullanılacak yeni taksi prototipi tanıtıldı: Yolcu ve şoför için panik butonu bulunacak
İstanbul'da kullanılacak yeni taksi prototipi tanıtıldı: Yolcu ve şoför için panik butonu bulunacak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© İHA / DENİZ ZEYBEK
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafiğe çözüm bulmak amacıyla minibüs ve dolmuşlardan dönüşen ilk taksinin prototipini tanıttı.
UKOME'de alınan kararın ardından ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 dolmuş, taksiye dönüştürülecek. Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşen ilk prototipi İBB Bakırköy Hizmet Binası otoparkında tanıtıldı.

Buna göre, araç içerisinde şoför için panik butonu bulunacak, basılması durumunda tepe lambasında 'S.O.S' ibaresi yer alacak. S.O.S yazısını gören, polis aracı durdurarak müdahalede bulunacak.
Taksiler içerisinde kamera olacak, Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde taksi araç içi görüntüleri üzerinden denetim yapılacak. Taksiler, sarı taksi ücret tarifesinden yüzde 30 daha fazla ücret alacak. Eğer taksi şoförü, 3 kez suça karıştıysa taksi plakası dönüşümden önceki haline geri dönecek.
Turistlerden telefonu karşılığı para isteyen taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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İstanbul'da taksici unuttuğu telefonu için turistten 100 dolar istedi
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