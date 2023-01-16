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Hollanda, İran Büyükelçisini bir ay içinde üçüncü kez Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Hollanda, İran Büyükelçisini bir ay içinde üçüncü kez Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Hollanda, İran'ın Lahey Büyükelçisi'ni bir ay içinde üçüncü kez Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T23:57+0300
2023-01-16T23:57+0300
dünya
iran
hollanda
büyükelçi
dışişleri bakanlığı
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Hollanda basınında çıkan haberlerde, Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'nın, İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen İran-İngiltere çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin geçen hafta sonu idam edilmesi nedeniyle İran'ın Lahey Büyükelçisini bakanlığa çağırdığı belirtildi.Hollanda, protestolar ve bağlantılı idamlara ilişkin aralık sonlarında ve 7 Ocak'ta İran'ın Lahey Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi'nin cezası iki gün önce infaz edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230116/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1065812332.html
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iran, hollanda, büyükelçi, dışişleri bakanlığı
iran, hollanda, büyükelçi, dışişleri bakanlığı

Hollanda, İran Büyükelçisini bir ay içinde üçüncü kez Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

23:57 16.01.2023
© AAHollanda bayrağı
Hollanda bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AA
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Hollanda, İran'ın Lahey Büyükelçisi'ni bir ay içinde üçüncü kez Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Hollanda basınında çıkan haberlerde, Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'nın, İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen İran-İngiltere çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin geçen hafta sonu idam edilmesi nedeniyle İran'ın Lahey Büyükelçisini bakanlığa çağırdığı belirtildi.
Hollanda, protestolar ve bağlantılı idamlara ilişkin aralık sonlarında ve 7 Ocak'ta İran'ın Lahey Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.
İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi'nin cezası iki gün önce infaz edilmişti.
Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
POLİTİKA
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Türkiye'yi ziyaret edecek
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