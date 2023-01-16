https://sputniknews.com.tr/20230116/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1065812332.html
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Türkiye'yi ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Türkiye'yi ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 17 Ocak Salı günü Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T21:07+0300
2023-01-16T21:07+0300
2023-01-16T21:07+0300
politika
hüseyin emir abdullahiyan
iran
türkiye
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Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 17 Ocak 2023 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuk Bakanla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.
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hüseyin emir abdullahiyan, iran, türkiye
hüseyin emir abdullahiyan, iran, türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Türkiye'yi ziyaret edecek
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 17 Ocak Salı günü Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 17 Ocak 2023 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuk Bakanla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.