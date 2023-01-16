https://sputniknews.com.tr/20230116/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1065812332.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Türkiye'yi ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Türkiye'yi ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 17 Ocak Salı günü Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T21:07+0300

2023-01-16T21:07+0300

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politika

hüseyin emir abdullahiyan

iran

türkiye

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Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 17 Ocak 2023 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuk Bakanla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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hüseyin emir abdullahiyan, iran, türkiye