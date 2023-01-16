https://sputniknews.com.tr/20230116/gaziler-ile-sehit-ve-gazi-yakinlarina-thy-ucaklarinda-binis-onceligi-duzenlemesi-1065790299.html

Gaziler ile şehit ve gazi yakınlarına THY uçaklarında biniş önceliği düzenlemesi

Gaziler ile şehit ve gazi yakınlarına THY uçaklarında biniş önceliği düzenlemesi

THY Genel Müdürü Ekşi, uçaklara binişte ilk sıranın gaziler ile şehit ve gazi yakınlarında olacağını açıkladı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T11:55+0300

2023-01-16T11:55+0300

2023-01-16T12:12+0300

türk hava yolları (thy)

gazi

şehit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050783449_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6a3dc99ca18a0fde2d4df7463893a366.jpg

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY uçaklarına binişte düzenlemeye gittiklerini duyurdu.İlk önce gaziler ile şehit ve gazi yakınlarını uçağa kabul edeceklerini duyuran Ekşi, "Uçaklarımıza binişte bildiğiniz gibi sıra numarasına göre sizleri almaya çalışıyoruz. Sıralamada küçük ama bizce çok anlamlı bir değişiklik yaptık. Artık ilk sırayı, öncelikli olarak şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımıza vereceğiz. Sizlere minnettarız" İfadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230112/thyden-turkceyi-istanbulda-ogren-dizileri-daha-rahat-seyret-projesi-1065691311.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk hava yolları (thy), gazi, şehit