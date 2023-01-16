https://sputniknews.com.tr/20230116/gaziler-ile-sehit-ve-gazi-yakinlarina-thy-ucaklarinda-binis-onceligi-duzenlemesi-1065790299.html
Gaziler ile şehit ve gazi yakınlarına THY uçaklarında biniş önceliği düzenlemesi
Gaziler ile şehit ve gazi yakınlarına THY uçaklarında biniş önceliği düzenlemesi
THY Genel Müdürü Ekşi, uçaklara binişte ilk sıranın gaziler ile şehit ve gazi yakınlarında olacağını açıkladı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T11:55+0300
2023-01-16T11:55+0300
2023-01-16T12:12+0300
türk hava yolları (thy)
gazi
şehit
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY uçaklarına binişte düzenlemeye gittiklerini duyurdu.İlk önce gaziler ile şehit ve gazi yakınlarını uçağa kabul edeceklerini duyuran Ekşi, "Uçaklarımıza binişte bildiğiniz gibi sıra numarasına göre sizleri almaya çalışıyoruz. Sıralamada küçük ama bizce çok anlamlı bir değişiklik yaptık. Artık ilk sırayı, öncelikli olarak şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımıza vereceğiz. Sizlere minnettarız" İfadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/thyden-turkceyi-istanbulda-ogren-dizileri-daha-rahat-seyret-projesi-1065691311.html
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türk hava yolları (thy), gazi, şehit
türk hava yolları (thy), gazi, şehit
Gaziler ile şehit ve gazi yakınlarına THY uçaklarında biniş önceliği düzenlemesi
11:55 16.01.2023 (güncellendi: 12:12 16.01.2023) Abone ol
THY Genel Müdürü Ekşi, uçaklara binişte ilk sıranın gaziler ile şehit ve gazi yakınlarında olacağını açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY uçaklarına binişte düzenlemeye gittiklerini duyurdu.
İlk önce gaziler ile şehit ve gazi yakınlarını uçağa kabul edeceklerini duyuran Ekşi, "Uçaklarımıza binişte bildiğiniz gibi sıra numarasına göre sizleri almaya çalışıyoruz. Sıralamada küçük ama bizce çok anlamlı bir değişiklik yaptık. Artık ilk sırayı, öncelikli olarak şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımıza vereceğiz. Sizlere minnettarız" İfadelerini kullandı.