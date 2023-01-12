https://sputniknews.com.tr/20230112/thyden-turkceyi-istanbulda-ogren-dizileri-daha-rahat-seyret-projesi-1065691311.html

THY'den 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' projesi

THY'den 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' projesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Amerikalılara yönelik, 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T22:47+0300

2023-01-12T22:47+0300

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ABD'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ile THY Genel Yönetim Binası'nda bir araya gelen Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede konuşulan konulara değindi.THY'nin gelecek döneme yönelik stratejik hedefleri ile Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin konuşulduğu görüşmede Bolat, Türk dizilerine yoğun ilgi gösteren Amerikalı ev hanımları için geliştirilen, 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' adlı projeyi ilk kez Başkonsolos Eadeh'e anlattı.ABD'de Türk dizilerine olan ilgilinin kendilerini böyle bir proje geliştirmeye fırsatı verdiğini ifade eden Bolat, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:Türkiye'nin hizmet ihracatı şampiyonu olan THY, geliştirdiği yeni projeler ve tanıtım programlarıyla hem diğer hizmet ihracatı sektörlerine hem de Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısına önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyor.Amerika'dan 2 milyon turisti Türkiye'ye getirme hedefleri kapsamında Amerika'daki şehirlerde yapılan tanıtım programlarının da sürmesi bekleniyor.Türk dizilerine önemli bir ilgi duyan Amerikalı ev hanımları için planlanan projenin detaylarının kısa süre içerisinde paylaşılacağı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230110/kus-surusune-giren-thy-ucagi-kalktigi-havalimanina-geri-dondu-1065603543.html

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