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THY'den 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' projesi
THY'den 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' projesi
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Amerikalılara yönelik, 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T22:47+0300
2023-01-12T22:47+0300
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ABD'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ile THY Genel Yönetim Binası'nda bir araya gelen Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede konuşulan konulara değindi.THY'nin gelecek döneme yönelik stratejik hedefleri ile Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin konuşulduğu görüşmede Bolat, Türk dizilerine yoğun ilgi gösteren Amerikalı ev hanımları için geliştirilen, 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' adlı projeyi ilk kez Başkonsolos Eadeh'e anlattı.ABD'de Türk dizilerine olan ilgilinin kendilerini böyle bir proje geliştirmeye fırsatı verdiğini ifade eden Bolat, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:Türkiye'nin hizmet ihracatı şampiyonu olan THY, geliştirdiği yeni projeler ve tanıtım programlarıyla hem diğer hizmet ihracatı sektörlerine hem de Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısına önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyor.Amerika'dan 2 milyon turisti Türkiye'ye getirme hedefleri kapsamında Amerika'daki şehirlerde yapılan tanıtım programlarının da sürmesi bekleniyor.Türk dizilerine önemli bir ilgi duyan Amerikalı ev hanımları için planlanan projenin detaylarının kısa süre içerisinde paylaşılacağı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/kus-surusune-giren-thy-ucagi-kalktigi-havalimanina-geri-dondu-1065603543.html
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thy, türk hava yolları (thy), türkçe, abd, proje, dil
thy, türk hava yolları (thy), türkçe, abd, proje, dil

THY'den 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' projesi

22:47 12.01.2023
© AATürk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Amerikalılara yönelik, 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' adlı projeyi hayata geçireceklerini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Amerikalılara yönelik, 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' adlı projeyi hayata geçireceklerini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA
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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Amerikalılara yönelik, 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' adlı projeyi hayata geçireceklerini duyurdu.
ABD'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ile THY Genel Yönetim Binası'nda bir araya gelen Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede konuşulan konulara değindi.
THY'nin gelecek döneme yönelik stratejik hedefleri ile Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin konuşulduğu görüşmede Bolat, Türk dizilerine yoğun ilgi gösteren Amerikalı ev hanımları için geliştirilen, 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' adlı projeyi ilk kez Başkonsolos Eadeh'e anlattı.
ABD'de Türk dizilerine olan ilgilinin kendilerini böyle bir proje geliştirmeye fırsatı verdiğini ifade eden Bolat, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilere olan katkımızın önümüzdeki yıllarda katlanarak artmasını planlıyoruz. ABD'den 2 milyon turist getirme projemiz kapsamında, ilk defa ilan edeceğimiz 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' paket programından bahsettik. Konaklama dahil 4 haftalık cazip fiyatlarla oluşturulmuş bir öğrenim paketini, Amerikalı ev hanımlarına sunacağız. Paket kapsamına alacağımız oteller ile anlaşmaları tamamlamak üzereyiz. Geçtiğimiz kasım ayında Miami'de düzenlediğimiz etkinliğimizde Türk dizilerine olan ilgiye paralel, Türkçemize olan ilginin de bu paket fırsatları ile daha da artacağına inanıyoruz."
Türkiye'nin hizmet ihracatı şampiyonu olan THY, geliştirdiği yeni projeler ve tanıtım programlarıyla hem diğer hizmet ihracatı sektörlerine hem de Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısına önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyor.
Amerika'dan 2 milyon turisti Türkiye'ye getirme hedefleri kapsamında Amerika'daki şehirlerde yapılan tanıtım programlarının da sürmesi bekleniyor.
Türk dizilerine önemli bir ilgi duyan Amerikalı ev hanımları için planlanan projenin detaylarının kısa süre içerisinde paylaşılacağı öğrenildi.
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