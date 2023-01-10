https://sputniknews.com.tr/20230110/kus-surusune-giren-thy-ucagi-kalktigi-havalimanina-geri-dondu-1065603543.html

Kuş sürüsüne giren THY uçağı kalktığı havalimanına geri döndü

Kuş sürüsüne giren THY uçağı kalktığı havalimanına geri döndü

THY'nin Entebbe-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Uçuş ekibi bunun üzerine havada bir süre tur atarak... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T19:43+0300

2023-01-10T19:43+0300

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türkiye

türk hava yolları (thy)

uçak

entebbe

istanbul

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Türk Hava Yollarının (THY) Entebbe-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.AA'nın haberine göre, Uganda'nın Entebbe kentinden İstanbul Havalimanı'na gelecek TK 606 sefer sayılı Airbus A330 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne daldı.Uçuş ekibi bunun üzerine havada bir süre tur atarak, gerekli kontrollerin yapılması için Entebbe'ye geri döndü.Uçakta yapılan kontrollerde seferin icra edilmesi için herhangi bir soruna rastlanmadı.Entebbe'den tekrar havalanan THY uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221123/ucak-kus-surusune-carpmamak-icin-pisti-pas-gecti-1063744660.html

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entebbe

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türk hava yolları (thy), uçak, entebbe , istanbul