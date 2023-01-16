https://sputniknews.com.tr/20230116/donetsk-lideri-pusilin-rus-ordusu-donetsk-yakinlarindaki-bir-kasabayi-kontrol-altina-aldi-1065814700.html
Donetsk lideri Puşilin: Rus ordusu Donetsk yakınlarındaki bir kasabayı kontrol altına aldı
Donetsk lideri Puşilin: Rus ordusu Donetsk yakınlarındaki bir kasabayı kontrol altına aldı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Vekili Denis Puşilin, Rus ordusunun Donetks şehri yakınlarında yer alan ve stratejik öneme sahip Verhneye Vodyanoye... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T22:58+0300
2023-01-16T22:58+0300
2023-01-16T22:58+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
denis puşilin
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Puşilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Verhneye Vodyanoye kontrolümüz altında. Artık önümüzdeki birkaç gün içinde yeni yerleşimlerin özgürleştiğini göreceğimizi söyleyebiliriz” dedi.DHC lideri, “Avdeyevka cephesine gelince, orada şimdi çok iyi sonuçlar elde ediliyor ve on birinci alay ve birinci tugaydan arkadaşlarımız pozisyonlarını iyileştiriyor” ifadelerini kullandı
https://sputniknews.com.tr/20230116/ukraynali-muhalif-medvedcuk-yazdi-ukrayna-sendromu-gunumuzun-askeri-cephelesmesinin-anatomisi-1065804805.html
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rusya, ukrayna, donetsk, denis puşilin
Donetsk lideri Puşilin: Rus ordusu Donetsk yakınlarındaki bir kasabayı kontrol altına aldı
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Vekili Denis Puşilin, Rus ordusunun Donetks şehri yakınlarında yer alan ve stratejik öneme sahip Verhneye Vodyanoye kasabasını kontrol altına aldığını belirtti.
Puşilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Verhneye Vodyanoye kontrolümüz altında. Artık önümüzdeki birkaç gün içinde yeni yerleşimlerin özgürleştiğini göreceğimizi söyleyebiliriz” dedi.
DHC lideri, “Avdeyevka cephesine gelince, orada şimdi çok iyi sonuçlar elde ediliyor ve on birinci alay ve birinci tugaydan arkadaşlarımız pozisyonlarını iyileştiriyor” ifadelerini kullandı