https://sputniknews.com.tr/20230116/donetsk-lideri-pusilin-rus-ordusu-donetsk-yakinlarindaki-bir-kasabayi-kontrol-altina-aldi-1065814700.html

Donetsk lideri Puşilin: Rus ordusu Donetsk yakınlarındaki bir kasabayı kontrol altına aldı

Donetsk lideri Puşilin: Rus ordusu Donetsk yakınlarındaki bir kasabayı kontrol altına aldı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Vekili Denis Puşilin, Rus ordusunun Donetks şehri yakınlarında yer alan ve stratejik öneme sahip Verhneye Vodyanoye... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T22:58+0300

2023-01-16T22:58+0300

2023-01-16T22:58+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

donetsk

denis puşilin

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Puşilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Verhneye Vodyanoye kontrolümüz altında. Artık önümüzdeki birkaç gün içinde yeni yerleşimlerin özgürleştiğini göreceğimizi söyleyebiliriz” dedi.DHC lideri, “Avdeyevka cephesine gelince, orada şimdi çok iyi sonuçlar elde ediliyor ve on birinci alay ve birinci tugaydan arkadaşlarımız pozisyonlarını iyileştiriyor” ifadelerini kullandı

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