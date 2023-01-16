https://sputniknews.com.tr/20230116/de-gaulleun-torunu-dunya-nufusunun-ucte-ikisi-rusyayi-destekliyor-1065809915.html

De Gaulle'ün torunu: Dünya nüfusunun üçte ikisi Rusya'yı destekliyor

De Gaulle'ün torunu: Dünya nüfusunun üçte ikisi Rusya'yı destekliyor

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, dünya nüfusunun üçte ikisinin Rusya'yı desteklediğini vurguladı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T19:42+0300

2023-01-16T19:42+0300

2023-01-16T19:42+0300

ukrayna krizi

fransa

charles de gaulle

rusya

pierre de gaulle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/17/1061563851_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_cb06909b2ba7421e7977422b4d5fe7ef.jpg

Ekonomist Pierre de Gaulle, Sud Radio'ya verdiği demeçte Batı'nın Rusya'nın tecrit edildiğine dair iddialarını reddetti.De Gaulle, "Rusya'nın tecrit edildiğini söylüyorlar ancak dünya nüfusunun üçte ikisi Rusya'yı destekliyor. Bir dizi ülkenin siyasi etkisinin yanı sıra birçok ekonomik ve siyasi çıkarın Doğu'ya doğru kaydığına tanıklık ediyoruz ve Rusya, sadece coğrafi konumunu bile ele alsak, bu sürecin merkezinde yer alıyor" dedi.Batılı ülkelerin Rus sporculara ve kültür insanlarına milliyetleri nedeniyle uyguladığı ayrımcılık karşısında şoka uğradığını belirten de Gaulle, "Rusya, Avrupa'yla ittifak halinde olsaydı önemli bir güce sahip olurdu ve Atlantik'ten Ural'a kadar tüm kıta tamamen özerk hale gelirdi" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230110/macronun-putin-paradoksu-1065587104.html

fransa

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, charles de gaulle, rusya, pierre de gaulle