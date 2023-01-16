Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230116/de-gaulleun-torunu-dunya-nufusunun-ucte-ikisi-rusyayi-destekliyor-1065809915.html
De Gaulle'ün torunu: Dünya nüfusunun üçte ikisi Rusya'yı destekliyor
De Gaulle'ün torunu: Dünya nüfusunun üçte ikisi Rusya'yı destekliyor
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, dünya nüfusunun üçte ikisinin Rusya'yı desteklediğini vurguladı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T19:42+0300
2023-01-16T19:42+0300
ukrayna krizi
fransa
charles de gaulle
rusya
pierre de gaulle
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/17/1061563851_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_cb06909b2ba7421e7977422b4d5fe7ef.jpg
Ekonomist Pierre de Gaulle, Sud Radio'ya verdiği demeçte Batı'nın Rusya'nın tecrit edildiğine dair iddialarını reddetti.De Gaulle, "Rusya'nın tecrit edildiğini söylüyorlar ancak dünya nüfusunun üçte ikisi Rusya'yı destekliyor. Bir dizi ülkenin siyasi etkisinin yanı sıra birçok ekonomik ve siyasi çıkarın Doğu'ya doğru kaydığına tanıklık ediyoruz ve Rusya, sadece coğrafi konumunu bile ele alsak, bu sürecin merkezinde yer alıyor" dedi.Batılı ülkelerin Rus sporculara ve kültür insanlarına milliyetleri nedeniyle uyguladığı ayrımcılık karşısında şoka uğradığını belirten de Gaulle, "Rusya, Avrupa'yla ittifak halinde olsaydı önemli bir güce sahip olurdu ve Atlantik'ten Ural'a kadar tüm kıta tamamen özerk hale gelirdi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/macronun-putin-paradoksu-1065587104.html
fransa
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/17/1061563851_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_564ece0f2b8e2659e35d444446545af9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, charles de gaulle, rusya, pierre de gaulle
fransa, charles de gaulle, rusya, pierre de gaulle

De Gaulle'ün torunu: Dünya nüfusunun üçte ikisi Rusya'yı destekliyor

19:42 16.01.2023
© AARusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, dünya nüfusunun üçte ikisinin Rusya'yı desteklediğini vurguladı.
Ekonomist Pierre de Gaulle, Sud Radio'ya verdiği demeçte Batı'nın Rusya'nın tecrit edildiğine dair iddialarını reddetti.
De Gaulle, "Rusya'nın tecrit edildiğini söylüyorlar ancak dünya nüfusunun üçte ikisi Rusya'yı destekliyor. Bir dizi ülkenin siyasi etkisinin yanı sıra birçok ekonomik ve siyasi çıkarın Doğu'ya doğru kaydığına tanıklık ediyoruz ve Rusya, sadece coğrafi konumunu bile ele alsak, bu sürecin merkezinde yer alıyor" dedi.
Batılı ülkelerin Rus sporculara ve kültür insanlarına milliyetleri nedeniyle uyguladığı ayrımcılık karşısında şoka uğradığını belirten de Gaulle, "Rusya, Avrupa'yla ittifak halinde olsaydı önemli bir güce sahip olurdu ve Atlantik'ten Ural'a kadar tüm kıta tamamen özerk hale gelirdi" ifadelerini kullandı.
Kremlin'de Putin-Macron görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
Ukrayna krizi
Macron'un 'Putin paradoksu'
10 Ocak, 12:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала