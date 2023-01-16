https://sputniknews.com.tr/20230116/de-gaulleun-torunu-dunya-nufusunun-ucte-ikisi-rusyayi-destekliyor-1065809915.html
De Gaulle'ün torunu: Dünya nüfusunun üçte ikisi Rusya'yı destekliyor
De Gaulle'ün torunu: Dünya nüfusunun üçte ikisi Rusya'yı destekliyor
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, dünya nüfusunun üçte ikisinin Rusya'yı desteklediğini vurguladı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T19:42+0300
2023-01-16T19:42+0300
2023-01-16T19:42+0300
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fransa
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pierre de gaulle
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Ekonomist Pierre de Gaulle, Sud Radio'ya verdiği demeçte Batı'nın Rusya'nın tecrit edildiğine dair iddialarını reddetti.De Gaulle, "Rusya'nın tecrit edildiğini söylüyorlar ancak dünya nüfusunun üçte ikisi Rusya'yı destekliyor. Bir dizi ülkenin siyasi etkisinin yanı sıra birçok ekonomik ve siyasi çıkarın Doğu'ya doğru kaydığına tanıklık ediyoruz ve Rusya, sadece coğrafi konumunu bile ele alsak, bu sürecin merkezinde yer alıyor" dedi.Batılı ülkelerin Rus sporculara ve kültür insanlarına milliyetleri nedeniyle uyguladığı ayrımcılık karşısında şoka uğradığını belirten de Gaulle, "Rusya, Avrupa'yla ittifak halinde olsaydı önemli bir güce sahip olurdu ve Atlantik'ten Ural'a kadar tüm kıta tamamen özerk hale gelirdi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/macronun-putin-paradoksu-1065587104.html
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De Gaulle'ün torunu: Dünya nüfusunun üçte ikisi Rusya'yı destekliyor
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, dünya nüfusunun üçte ikisinin Rusya'yı desteklediğini vurguladı.
Ekonomist Pierre de Gaulle, Sud Radio'ya verdiği demeçte Batı'nın Rusya'nın tecrit edildiğine dair iddialarını reddetti.
De Gaulle, "Rusya'nın tecrit edildiğini söylüyorlar ancak dünya nüfusunun üçte ikisi Rusya'yı destekliyor. Bir dizi ülkenin siyasi etkisinin yanı sıra birçok ekonomik ve siyasi çıkarın Doğu'ya doğru kaydığına tanıklık ediyoruz ve Rusya, sadece coğrafi konumunu bile ele alsak, bu sürecin merkezinde yer alıyor" dedi.
Batılı ülkelerin Rus sporculara ve kültür insanlarına milliyetleri nedeniyle uyguladığı ayrımcılık karşısında şoka uğradığını belirten de Gaulle, "Rusya, Avrupa'yla ittifak halinde olsaydı önemli bir güce sahip olurdu ve Atlantik'ten Ural'a kadar tüm kıta tamamen özerk hale gelirdi" ifadelerini kullandı.