Ahmet Hakan: Akşener'in kalp çarpıntısı neden yaşandı?

"Meral Akşener, MHP’den genel başkan adayı olup ayrılan Ümit Özdağ ve Koray Aydın’la birlikte kurdu İYİ Parti’yi. Ama aralarında rekabet hiçbir zaman eksik olmadı. Troyka arasında ilk çatlak Ümit Özdağ ile yaşandı. Gerilimli bir sürecin ardından Ümit Özdağ, İYİ Parti’den kopup Zafer Partisi’ni kurdu. Ama Koray Aydın içeride kalıp mücadelesini sürdürüyor. Meral Akşener, Koray Aydın’ı pasifize etmek için teşkilat başkanlığından aldı. Grup başkanvekili yapıp Genel Merkez’den uzaklaştırmayı planlıyordu ama başarılı olamadı. Koray Aydın Siyasi İşler Başkanı olarak pasif bir göreve atanmış olsa da teşkilatlardaki gücünü korumaya çalışıyor. Koray Aydın, Serdar Tunç’u “Ankara İl Başkan adayımız” diye tanıttı, Genel Merkez Av. Batuhan Yılmaz’ı çıkardı. Serdar Tunç’un 15 Temmuz gecesi FETÖ’yü destekleyen tweet’lerinin ortaya çıkması üzerine Genel Merkez geri çekilmesini istedi. Ama Koray Aydın geri adım atmadı. Sadettin Ölmez’i aday yapmak istedi. Akşener ısrar edince bu kez Batuhan Yılmaz’ın da çekilmesini şart koştu. Akşener’in, Faruk Köylüoğlu’nun tek aday olarak seçimlere girmesini istemesine rağmen kriz aşılamadı. Ankara İl Kongresi, 29 Ocak tarihine ertelendi. Bu arada olan Akşener’e oldu. Aday krizinin görüşüldüğü toplantıda Akşener’in akrabası olan Ümit Dikbayır ile Koray Aydın arasındaki gerilim tırmanınca Akşener’in kalp çarpıntıları başlamış."